حصول 3 من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العربية على درجة الزمالة البريطانية العليا

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن حصول ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس على درجة الزمالة البريطانية العليا وهى من أعلي التكريمات الأكاديمية.

وحصل على درجة الزمالة البريطانية العليا كل من الدكتورة غادة القط - أستاذ الموارد البشرية والسلوك التنظيمى بكلية الإدارة والتكنولوجيا بالإسكندرية ومساعد رئيس الأكاديمية للتخطيط الإستراتيجى، الدكتورة رشا عبد العزيز – أستاذ نظم المعلومات والأعمال الرقمية بكلية الإدارة والتكنولوجيا بالإسكندرية ،رئيس قسم نظم معلومات الأعمال، والدكتورة إيمان محب – أستاذ إقتصاد بكلية الإدارة والتكنولوجيا بالإسكندرية.

معلومات عن الزمالة البريطانية العليا

ووفقا لبيان صادر عن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا حصل “ الموجز ” على نسخة منه، فإن الزمالة البريطانية العليا ((Senior Fellowship شهادة دولية تختص بقياس جودة الممارسات المهنية والقيادية التى تقدمها المؤسسة لدعم عملية التعليم والتعلم ورفع جودة التعليم العالى المُقدم للطلاب من خلال تقييم أعضاء هيئة التدريس المُتميزين لديها.

و تُمنح من مؤسسة تطوير التعليم العالى ببريطانيا (Advance HE)، والتى تهدف إلى تحقيق التطور فى التعليم العالى

وعلق الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على حصول الأساتذة الثلاثة على درجة الزمالة البريطانية ، قائلاً " "نحن فخورون بهذا الإنجاز المتميز لأساتذتنا الثلاثة الذين حصلوا على الزمالة البريطانية مشيراً إلي أن هذا التقدير هو شهادة على عملهم المتميز وإسهاماتهم البارزة ."

كما أكد " عبد الغفار" ، "إن هذا الإنجاز هو دليل على التزام الأكاديمية بالتميز الأكاديمي والبحثي متمنياً للأساتذة كل التوفيق والازدهار ."

ويعد الحصول على الزمالة البريطانية العليا ((SFHEA من المُتطلبات الأساسية فى تقييم جودة الجامعات، لما له من أهمية تتمثل فى تطوير القدرات التعليمية والقيادية لأعضاء هيئة التدريس وتعزيز الجودة التعليمية فى المؤسسات التعليمية، مما يساهم فى رفع مستوى التعليم الجامعى بشكل شامل ومستدام.

وإجتاز مرحلة التقييم والتأهل للحصول على درجة الزمالة البريطانية العليا عدد (5) أعضاء هيئة التدريس فقط من الجامعات المصرية، منهم بينهم عدد (3) أعضاء هيئة تدريس من الأكاديمية من بين (140) عضو هيئة تدريس من عدد من الجامعات في مصر عام 2024 ، لتقييم مدى استعدادهم للترقى للحصول على درجة الزمالة في مجال العمل الأكاديمى الجامعي Senior Fellowship.



يذكر أن عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة الزمالة البريطانية العليا من الجامعات عددهم (15,763) عضو هيئة تدريس من أكثر من 100 دولة حول العالم، وفقاً للبيانات الصادرة من جهة التقييم البريطانية (Advance HE).

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