افتتاح الأولمبياد الدولي للمعلوماتية في دورته ال 36 بمشاركة 96 دولة

افتتحت اليوم بمكتبة الإسكندرية فعاليات الدورة السادسة الثلاثين ل الأولمبياد الدولي للمعلوماتية (IOI)، التي تنظمه الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، خلال الفترة من 1 -8 سبتمبر 2024 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويستعرض الموجز خلال هذا التقرير تفاصيل حفل الافتتاح:



شهد حفل الافتتاح حضور الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات نائباً عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي للحضور ، والدكتور /إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية، والدكتور/ أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية، والبروفيسور بنيامين بيرتون رئيس الأولمبياد الدولي للمعلوماتية، ووفود وسفراء ومتسابقى الدول المشاركة.

ورحب الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية بالحضور وقال “ اهلا بكم جميعا على أرض الإسكندرية منارة الثقافة والمعرفة منذ فجر التاريخ، معرباً عن سعادته بالتواجد في حفل افتتاح الأولمبياد الدولي للمعلوماتية بمكتبة الإسكندرية منارة العلم والمعرفة ، كما أتوجه بخالص شكري وتقديري للدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على إستضافته هذه المسابقة التي تضم حشدًا مميرًا من الخبراء والمتخصصين في مجال البرمجيات في مصر والعالم اجمع”.

وقال محافظ الإسكندرية :" اليوم تنطلق فعاليات الأولمبياد الدولي (36) للمعلوماتية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يولي اهتماماً بالغاً منذ اليوم الأول بالاستثمار في الشباب ، لذلك بدأت القيادة السياسية في الاهتمام بتحقيق اقتصاد تنافسي، يعتمد على الاستفادة من مخرجات البحث العلمي حيث وجه السيد رئيس الجمهورية بزيادة حجم إسهامات منظومة البحث العلمي.

افتتاح الأولمبياد الدولي للمعلوماتية

واضاف يواكب الأولمبياد الدولي للمعلوماتية التطورات التي يعيشها العالم حولنا حيث نعيش مرحلة جديدة تشهد توسعا في استخدام تطبيقات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فالاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات أصبح الاستثمار المستقبلي وعلى مدار السنوات الماضية أصبحت مصر منافسا قويا في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية حيث حصدت العديد من الميداليات البرونزية والفضية في المنافسات العالمية لتي اجريت بمختلف دول العالم / بولندا - المكسيك - بلغاريا - كندا - تايلاند.

واختتم محافظ الإسكندرية كلمته مؤكدا دعم المحافظة التام واستعداها لاستقبال كافة المسابقات والفعاليات الدولية التى تساهم فى تطوير قدرات

الشباب وتنمية مهاراتهم



وعبرت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي ، عن فخرها وسعادتها لافتتاح الأولمبياد الدولي للمعلوماتية 2024 فى نسخته السادسة والثلاثين على أرض مصر "أم الدنيا وملتقى العالم" وفى درة الثقافات والحضارات والعلوم "مكتبة الإسكندرية" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة 96 دولة، وبتعاون مثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

مصر أول دولة عربية وافريقية تستضيف الأولمبياد الدولي للمعلوماتية

وأوضحت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الأولمبياد الدولي للمعلوماتية يعد واحدًا من أكثر المنافسات الدولية السنوية شهرة في العالم في مجال المعلوماتية منذ طرح الفكرة للمرة الأولى غى عام 1987 .



وأشارت إلى حرص مصر سنوياً على المشاركة فى هذه المسابقة، كاشفة عن أن مصر هى أول دولة عربية وأفريقية تستضيف هذا الحدث الدولي للمرة الثانية منذ استضافنتها الأولى له عام 2008.



وأكدت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إيمان مصر وقيادتها السياسية بأن الاستثمار في النشء والشباب أمر ضروري وحتمي لضمان مستقبل أفضل لبلدنا وقارتنا والعالم أجمع، مشيرةً إلى أن الاهتمام المصري بهذه المسابقة الدولية يأتى في إطار جهود الدولة واستراتيجيتها لبناء مصر الرقمية للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام، وحرص وزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات على تشجيع الشباب على الإبداع والابتكار والاهتمام بمجالات تكنولوجيا المعلومات ونشرها بين الأجيال الشابة، مع تقديم مجموعة متنوعة ومتكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية لتعزيز المهارات الرقمية للنشء والشباب وتلبية احتياجات سوق العمل.



من جانبه رحب الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية ، بالوفود المشاركة، وقال "نفخر باستضافة هذا الحدث الاستثنائي الذي يعد ملتقى للعقول المبدعة، و مكان تتلاقح فيه الأفكار، وتتولد فيه حلول جديدة للمشكلات ".

وأوضح ” عبد الغفار” ان الأولمبياد الدولي للمعلوماتية (IOI)، يمثل تجمعاً لشباب العالم المتميز في علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات ، وهو الحدث الأهم والأكبر في ذلك المجال لطلاب المدارس – علي مستوي العالم حيث يشارك في النسخة الحالية طلاب من 96 دولة بالإضافة إلى أعضاء فرق مختلفة ومدربين ومتطوعين .



واضاف رئيس الأكاديمية "أن الأولمبياد الدولي للمعلوماتية يهدف إلي تحفيز الطلاب للاهتمام بعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، حيث يعد الأولمبياد ملتقى للنوابغ القادمة والخبراء في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.

دعم الشباب هو محور اهتمام الرئيس السيسي

وتوجه “عبد الغفار ” بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية على رعايته لهذه المسابقة العالمية وتوجيهاته بدعم الابداع و الابتكار مؤكداً أن الاهتمام بالشباب ودعمهم هو محور إهتمام الرئيس السيسي، وهو ما يظهر جلياً في الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات والمبادرات ومنتديات الشباب ومشروعاتهم.

وأضاف رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،أن تنظيم مصر للمسابقة الأكبر علي مستوي العالم ، يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدولة المصرية وقدرات أبناؤها وبتوافر كل مقومات النجاح في الدولة ما يجعلها الوجهة المفضلة لجميع الأحداث الهامة ، متوجهاً بالشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والحكومة المصرية ، و مختلف أجهزة الدولة المصرية و وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية علي التعاون لإنجاح ذلك الحدث الاستثنائي.

اقرأ أيضا

مصر تحتضن الأولمبياد الدولي للمعلوماتية بمشاركة 96 دولة تحت رعاية رئيس الجمهورية

سبتمبر المقبل.. انطلاق منافسات الأولمبياد الدولي للمعلوماتية فى نسخته الـ 36