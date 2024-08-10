بترفع الحديد كأنها بتزغرط ..عمرو أديب يعلق على فوز سارة سمير بالفضية

بعد حصول سارة سمير على الميدالية الفضية، علق الإعلامي عمرو أديب، على حصول كلا من؛ اللاعب أحمد الجندي على الميدالية الذهبية في الخماسي الحديث، والرباعة سارة سمير على الميدالية الفضية في أوليمبياد باريس 2024.

عمرو أديب يعلق على فوز سارة سمير بالفضية

وقال عمرو أديب خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر» مساء يوم السبت: «اللي يشوف سارة وهي بتبكي، يعرف أن في ناس عندها دم".

عمرو اديب نصب وفهلوة.. عمرو أديب يوجه رسالة صادمة لمسئولي موسم الحج 2024

لا يفوتك غير مؤهل .. عمرو اديب يهاجم وزير التربية والتعليم

مشيرً الى أن سارة سمير، واجهت العديد من الصعوبات، ولكنها استمرت في مشوارها الرياضي مؤكداً: «بترفع الحديد وكأنها بتزغرط، ده الحديد في إيدها ملبن ومزيكا، بشكرها على غيرتها على بلدها".

وأوضح "أديب " أن أحمد الجندي، فاز الميدالية الذهبية في لعبة صعبة، مشيرًا إلى أن بطل لعبة الخماسي هو بطل من فولاذ.

ترحيل المصارع المصري

ويأتي تتويج سارة سمير بالميدالية الفضية بعد ترحيل المصارع المصري الشهير بـ كيشو إلى مصر على إثر واقعة تحرش بفتاة في أحد شوارع باريس.

اقرأ ايضا: حالة غريبة”عمرو اديب يستنكر الشماتة في الوزراء الراحلين

مفيش مرتب بيكفي حد .. عمرو أديب يوجه رسالة لجمهوره