اختتام مسابقة رالي ريادة الأعمال وقمة Ripple بالاكاديمية العربية

اختتمت فعاليات " الملتقي الرابع للشركات الناشئة - رالي مصر لريادة الأعمال ، الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID و مؤسسة بلان انترناشونال برعاية جامعة الدول العربية.

وذكر بيان صادر عن الجامعة وحصل “الموجز” على نسخة منه أن حفل الختام شهد الذي أقيم في مقر الأكاديمية الرئيسي بالإسكندرية حضور ممثلي الهيئات والمنظمات المحلية والدولية، وبمشاركة ما يزيد عن 35 جامعة مصرية، وممثلين عن مجتمع الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال.

حفل ختام مسابقة رالي ريادة الأعمال وقمة Ripple

الملتقى الرابع للشركات الناشئة

وفى كلمته أعرب شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يدعم رواد الأعمال المصريين، مهنئاً المشاركين حيث عبر عن فخره بأفكار الشباب و أهمية مساعدتهم لانجاح تلك المشروعات البناءة.

وأضاف " جونز " أن قمة" ريبل" هي بمثابة تذكير مهم بقوة وديناميكية وابتكار القطاع الخاص في مصر، كما أنها تشير إلى أهمية النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع من خلال ريادة الأعمال.

وختم كلمته قائلاً : " لقد كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا شريكين في تعزيز ريادة الأعمال في مصر، وقد نجحنا معًا في الوصول إلى 6500 رائد أعمال وتخريج 190 شركة ناشئة. وسنواصل العمل لتعزيز منظومة ريادة الأعمال في جميع أنحاء مصر" مشيراً إلي ان مصر دولة شابة نابضة بالحياة

حفل ختام مسابقة رالي ريادة الأعمال وقمة Ripple

اهتمام الأكاديمية العربية بدعم الابتكار والشباب

من جانبه قال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج ، أن تنظيم واستضافة الاكاديمية العربية للملتقي الرابع للشركات الناشئة"ستارت اب فسيتفال"، يعكس ايمان الاكاديمية العربية باهمية دعم الابتكار والشباب، والتحول نحو الجيل الجديد من الجامعات الريادية، حيث يعد الملتقي من اكبر الفاعليات التي تعقد في مصر في مجال ريادة الاعمال .

وتوجه "عبد الغفار" الشكر لشركاء الملتقي وفاعلياته، وفي المقدمة البنك الاهلي المصري، الشريك الاستراتيجي للفاعلية. ومشروع اعمال مصر الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة .Plan International، و الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAD .

واضاف "عبد الغفار"، ان تنظيم الاكاديمية لقمة مراكز وحاضنات ريادة الأعمال (ريبل)، رسالة واضحة بدور الاكاديمية العربية في دعم هذا القطاع الهام، بالتعاون ودعم من الشركاء من المنظمات الدولية والمحلية.

من جانبها أكدت السيدة شانتيل صباغ مدير تنمية الأعمال والخدمات غير المالية بالبنك الأهلي المصري ، ان مشاركة البنك في رالي مصر لريادة الأعمال تأتي في اطار اهتمام البنك بتعزيز وتمكين شباب رواد الاعمال و نشر الوعي بثقافة ريادة الأعمال وكذلك دعم الأفكار الابتكارية وانشطة الشركات الناشئة لتلائم الاحتياجات الفعلية بسوق العمل ومتطلباته محلياً وعالمياً.

حفل ختام مسابقة رالي ريادة الأعمال وقمة Ripple

جهود البنك الأهلي في التنمية المجتمعية

في الوقت نفسه أعربت السيدة عبير جويلي نائب مدير التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري عن سعادتها باستمرار التعاون والشراكة مع مركز ريادة الأعمال التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، مؤكده أن مشاركة البنك في رالي مصر لريادة الأعمال يأتي ضمن مساهمات وجهود البنك في مختلف مجالات التنمية المجتمعية والتي يركز من خلالها علي دعم الشباب وبالأخص رواد الأعمال وذلك في إطار المعايير التي يضعها البنك.

وقال الدكتور وائل الدسوقي مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أن الأكاديمية تعمل على تقديم الدعم للشباب ، وتمكينهم كما تساعدهم علي تحقيق طموحاتهم ، وذلك عن طريق تقديم تطوير الأفكار حتى تصل لمرحلة النضوج وتدريب الشباب الذين يملكون أفكاراً خلاقه وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.

حفل ختام مسابقة رالي ريادة الأعمال وقمة Ripple

وشدد "الدسوقي "على اهمية قطاع ريادة الاعمال فيما يتعلق بقدرته على خلق وظائف جديدة واتاحة الفرص للشباب فيما اقامة مشروعاتهم من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية

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