آخر موعد للتقديم للعمل بنظام الحصة.. والتخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء التقديم للتعاقد مع 50 ألف معلم بنظام الحصة لسد العجز في مختلف الإدارات التعليمية، وذلك مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025، والمقرر انطلاقه في 21 سبتمبر 2024، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

التخصصات المطلوبة للتقديم بنظام الحصة

وفقاً لوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، فإن التخصصات المطلوبة للعمل بالحصة مع المعلمين حسب احتياج كل إدارة، إذ يتمّ المفاضلة بين الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، والأعلى مؤهلاً الماجيستر والدكتوراه، الأكثر في مدة الخبرة والمدة التي قضاها المرشح بالتعاقد مع المديرية لشغل وظائف التدريس، والأقدم تخرجاً والأكبر سناً، يتم اختيار بين المتقدمين بناءً على مجموعة من المعايير، بما في ذلك درجة المؤهل الدراسي، والأعلى مؤهلاً (الماجستير، الدكتوراه)، والخبرة العملية، وتاريخ التخرج، والعمر.

الأوراق المطلوبة للتقديم العمل بنظام الحصة

للتقديم على العمل بالحصة، يتعين على المتقدمين تقديم مجموعة من الأوراق تشمل:

أصل المؤهل الدراسي وصورة شخصية

صورة البطاقة الشخصية

خطاب الخدمة العامة للإناث

المؤهل التربوي

طلب العمل بالحصة

إقرار بعدم أحقيتهم في المطالبة بالتعيين.



شروط التقديم العمل بنظام الحصة

تتضمن الشروط الأساسية للتقديم بنظان الحصة ما يلي:

أن يكون المتقدم خريجًا من كليات التربية أو الأزهر.

يتم اختيار المتقدمين بناءً على مرتبة الحصول على المؤهل الدراسي، مع تفضيل الأعلى في التقديرات مثل الامتياز أو جيد جدًا.

الأولوية للمتقدمين الحاصلين على درجات أعلى في الماجستير أو الدكتوراه.

تفضيل المتقدمين الذين يمتلكون خبرة تدريسية أطول.

الأفضلية تكون للمتقدمين الأقدم تخرجاً والأكبر سناً.



المستندات المطلوبة للعمل بنظام الحصة

يتعين على المتقدمين تقديم المستندات التالية:

طلب باسم مدير عام الإدارة التعليمية.

أصل شهادة المؤهل الدراسي مع 4 نسخ منها.

ما يثبت خبرة في التدريس.

4 نسخ من بطاقة الرقم القومي (سارية).

شهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.

4 نسخ من شهادة الميلاد.

دوسيه بلاستيك لتجميع جميع المستندات المطلوبة.

إقرار بعدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة في المستقبل.

تسعى الوزارة من خلال هذا الإعلان إلى ضمان تغطية احتياجات المدارس المختلفة وتوفير الكوادر التعليمية المؤهلة للعام الدراسي الجديد.

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