بالتفاصيل موعد ورابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

من المقرر إعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 خلال الساعات المقبلة للشعبتين الأدبية والعلمية، وذلك بعد انتهاء فترة التسجيل يوم الإثنين الماضي، لذلك يتسأل الطلاب عن طريقة الاستعلام عن النتيجة.

ويستعرض "الموجز" كافة التفاصيل المتعلقة عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 حيث سيتم الإعلان عن نتائج القبول في الكليات والمعاهد المختلفة عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ويمكن للطلاب من الشعبتين الأدبية والعلمية الاستعلام عن الكليات المتاحة لهم بناءً على مجموعهم والحد الأدنى لكل كلية.

رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من هنــــــــــــا حيث يمكن للطلاب اختيار خدمة تنسيق الثانوية الأزهرية واختيار النتائج.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

اختيار خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

اختيار خدمة نتيجة التنسيق

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

إدخال الرمز التأكيدي، ثم الضغط على "الخطوة التالية".

ستظهر النتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 خلال إعلانها.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2025

تنسيق الثانوية الأزهرية 2025

يتمثل تنسيق الثانوية الأزهرية 2025 لطلاب الشهادات الأزهرية في كلية الطب بجامعة الأزهر في القاهرة أعلى نسبة قبول بـ 625 درجة، بما يعادل 96.15%، وتليها كلية الطب بدمياط بـ 620 درجة بنسبة 95.38%، ثم كلية الطب بأسيوط بـ 616 درجة بنسبة 94.77%. بالنسبة لكلية طب الأسنان بالقاهرة، كان الحد الأدنى للقبول 615 درجة بنسبة 94.62%، أما كلية الصيدلة بالقاهرة فكانت بحد أدنى 607 درجات بنسبة 93.38%.

فيما يخص كلية الهندسة بجامعة الأزهر بالقاهرة، بلغ الحد الأدنى للقبول 591 درجة بنسبة 90.92%، بينما جاءت كلية الهندسة بنين بقنا بحد أدنى 584 درجة بنسبة 89.85%. كلية اللغات والترجمة قبلت الطلاب بحد أدنى 373 درجة بنسبة 59.21%، في حين أن كلية الإعلام تطلبت 506 درجات بنسبة 80.32%.

أما كلية الشريعة والقانون فكانت بحد أدنى 450 درجة بنسبة 71.43%، وبلغت النسبة الأدنى للقبول بكلية العلوم جامعة الأزهر بالقاهرة 533 درجة بنسبة 82%، فيما وصل القبول بكلية الهندسة الزراعية إلى 530 درجة بنسبة 81.54%.

من ناحية أخرى، معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم تطلب 575 درجة بنسبة 88.46%، ومعهد إعداد فني المختبرات تطلب 566 درجة بنسبة 87.08%.

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