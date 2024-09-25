ماعدا ثانوي خدمات.. جدول أقساط مصروفات المدارس الحكومية لجميع المراحل الدراسية

يتساءل أولياء الأمور عن جدول أقساط مصروفات المدارس الحكومية لجميع المراحل التعليمية حيث نشر سليمان أسماعيل المدير العام لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية جدول الأقساط بناءً على طلبات أولياء الأمور.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن جدول أقساط مصروفات المدارس الحكومية لجميع المراحل التعليمية وفقًا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والمنشور عبر الصفحة الشخصية للمدير العام لصندوق دعم المشروعات حيث قال إن هذا الجدول لا يشمل مصروفات الثانوية نظام الخدمات.

جدول أقساط مصروفات المدارس الحكومية

جدول أقساط مصروفات المدارس الحكومية

يشمل جدول أقساط مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد مصاريف رياض أطفال حتى الصف الثالث الثانوي،وتشمل أقساط مصاريف مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادي 312.60 جنيه، بينما تصل مصروفات الصفين الثاني والثالث الإعدادي إلى 212.60 جنيه.

أما أقساط مصروفات المدارس الحكومية للصف الأول الثانوي العام، فتبلغ 527.60 جنيه، في حين تصل مصروفات الصفين الثاني والثالث الثانوي إلى 512.60 جنيه، فيما يتعلق بالمدارس الفنية، تبلغ مصروفات الصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته “3-5 سنوات” 227.60 جنيه، بينما تبلغ مصروفات باقي صفوف التعليم الثانوي الفني 212.60 جنيه.

ووفقًا لـ جدول مصروفات المدارس الحكومية لجميع المراحل الدراسية تُسدد المصروفات على قسطين: الأول في أكتوبر 2024، والثاني في فبراير 2025، لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

جدول أقساط مصروفات المدارس الحكومية

تقسيم أقساط مصروفات المدارس الحكومية

تُقسم أقساط مصروفات المدارس الحكومية لجميع المراحل التعليمية على النحو كالتالي:

لرياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادي، يبلغ القسط الأول 244.60 جنيه والقسط الثاني 68 جنيهًا.

أما للصفين الثاني والثالث الإعدادي، فيبلغ القسط الأول 170.60 جنيه والقسط الثاني 42 جنيهًا.

- بالنسبة للصف الأول الثانوي العام، يُسدد القسط الأول 412.60 جنيه، والقسط الثاني 115 جنيهًا.

تبلغ مصروفات الصفين الثاني والثالث الثانوي العام للقسط الأول 400.60 جنيه، بينما يصل القسط الثاني إلى 112 جنيهًا.

بينما يُسدد لصفوف الثانوي الفني 185.60 جنيه في القسط الأول و42 جنيهًا في القسط الثاني.

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