جدول مواعيد القطارات اليوم الاثنين 16-9-2024 من القاهرة للمحافظات

مواعيد القطارات اليوم.. في ظل التعديلات والتحديثات المستمرة في جداول الرحلات، من الضروري متابعة مواعيد القطارات اليوم بشكل منتظم للحصول على أحدث المعلومات؛ لتسهيل الحياة اليومية وضمان الوصول إلى الوجهات المختلفة بالوقت المحدد.

يتوجه العديد من المواطنين نحو محطات السكك الحديد في القاهرة، للسفر إلى مختلف المحافظات؛ لذلك تعد مواقيت القطارات اليوم، بالنسبة لهم محل اهتمام وبحث مستمر، وفيما يلي يستعرض لكم الموجز تفاصيل مواعيد وأسعار تذاكرالقطارات اليوم الاثنين، الموافق 16 سبتمبر 2024:

مواعيد القطارات

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية

القطار رقم 2023: ينطلق من القاهرة الساعة 2:00 مساءً ويصل إلى الإسكندرية الساعة 4:30 مساءً.

القطار رقم 2027 (تالجو): يغادر القاهرة الساعة 7:00 مساءً ويصل إلى الإسكندرية الساعة 9:30 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم من الإسكندرية إلى القاهرة

القطار رقم 2024: ينطلق من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهرًا ويصل إلى القاهرة الساعة 4:30 مساءً.

القطار رقم 2026 (تالجو): يغادر الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً ويصل إلى القاهرة الساعة 9:20 مساءً.

القطار رقم 2022 (تالجو): يغادر الإسكندرية- القاهرة الساعة 5:50 مساءً.

السكك الحديد

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة أسوان

القطار رقم 2030 (تالجو): يقوم من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل إلى أسوان الساعة 6:50 صباح اليوم التالي.

القطار رقم 2031 (تالجو): يقوم من أسوان يوميًا الساعة 7:00 مساء ويصل إلى أسوان الساعة 5:50 صباحًا.

أسعار تذاكر القطارات

أسعار تذاكر قطار تالجو بين القاهرة والإسكندرية:

الفئة الأولى: 275 جنيهًا.

الفئة الثانية: 175 جنيهًا.

رابط موقع حجز تذاكر القطارات

يمكنك حجز تذكرة السفر بالقطار من خلال الهاتف المحمول، حيث توفر الهيئة القومية لسكك حديد من هنـــا.

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف التشغيل الصيفي لقطارات القاهرة / مرسى مطروح والعكس، تزامنًا مع إنتهاء موسم الصيف، أمس يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024 على النحو الآتي:

- تم إيقاف أمس الأحد 15 سبتمبر 2024، تشغيل قطار 773/772 (نوم) القاهرة / مرسى مطروح.

- اعتبارًا من اليوم الأثنين، الموافق 16 سبتمبر 2024، يتم إيقاف تشغيل قطار 775/774 (نوم) مرسى مطروح / القاهرة.

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