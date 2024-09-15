مواعيد القطارات اليوم الأحد 15-9-2024 من القاهرة للمحافظات

يهتم العديد من المواطنين بمتابعة مواعيد القطارات اليوم؛ لضمان سهولة التنقل والوصول إلى وجهاتهم المختلفة في الوقت المحدد. يعد الالتزام بهذه المواعيد أمرًا ضروريًا لتجنب التأخيرات غير المرغوب فيها وضمان تنظيم الحياة اليومية بكفاءة.

يتوجه الكثيرون نحو محطات السكك الحديد في القاهرة للسفر إلى مختلف المحافظات؛ لذا تعد مواعيد القطارات اليوم الأحد 15-9-2024، بالنسبة لهم محل اهتمام وبحث مستمر وفيما يلي يستعرض الموجز تفاصيل مواعيد وأسعار تذاكر القطارات اليوم الأحد، 15سبتمبر 2024:

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات اليوم من القاهرة إلى الإسكندرية:

القطار رقم 2023: ينطلق من القاهرة الساعة 2:00 مساءً ويصل إلى الإسكندرية الساعة 4:30 مساءً.

القطار رقم 2027 (تالجو): يغادر القاهرة الساعة 7:00 مساءً ويصل إلى الإسكندرية الساعة 9:30 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم من الإسكندرية إلى القاهرة:

القطار رقم 2024: ينطلق من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهرًا ويصل إلى القاهرة الساعة 4:30 مساءً.

القطار رقم 2026 (تالجو): يغادر الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً ويصل إلى القاهرة الساعة 9:20 مساءً.

القطار رقم 2022 (تالجو): يغادر الإسكندرية- القاهرة الساعة 5:50 مساءً.

خط القاهرة / طنطا / المنصورة:

- قيام قطار 948 سياحي المنصورة / القاهرة الساعة 5:35.

- قيام قطار 65 ركاب طنطا / المنصورة الساعة 16:50.

- قيام قطار 1915 سياحي شبرا الخيمة / المنصورة الساعة 15:35.

- قيام قطار 1914 سياحي المنصورة /شبرا الخيمة الساعة 6:35.

قطارات السكك الحديد

أسعار تذاكر القطارات:

أسعار تذاكر قطار تالجو بين القاهرة والإسكندرية:

الفئة الأولى: 275 جنيهًا.

الفئة الثانية: 175 جنيهًا.

قطارات القاهرة / مرسى مطروح

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف التشغيل الصيفي لقطارات القاهرة / مرسى مطروح والعكس، تزامنًا مع إنتهاء موسم الصيف، أبتداءً من اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، على النحو الآتي:

- اعتبارًا من اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024، يتم إيقاف تشغيل قطار 773/772 (نوم) القاهرة / مرسى مطروح.

- اعتبارًا من يوم 16 سبتمبر 2024 يتم إيقاف تشغيل قطار 775/774 (نوم) مرسى مطروح / القاهرة.

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