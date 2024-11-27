احتفالا بعيد ميلاده الـ 52.. أدوار صنعت نجومية ظافر العابدين

ظافر العابدين، النجم التونسي الذي أضاء سماء الدراما العربية بأضوائه المتألقة، يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 52،

من خلال رحلة فنية حافلة بالتحديات والإنجازات، قدم لنا ظافر مجموعة متنوعة من الشخصيات التي أثبت من خلالها براعته التمثيلية وقدرته على تجسيد أي دور بواقعية وإتقان، يكشف لنا موقع الموجز أبرز تلك الأعمال.

كيف احتفل ظافر العابدين بعيد ميلاده الـ 52 ؟

احتفل ظافر العابدين بعيد ميلاده في آخر يوم تصوير لفيلم صوفيا، مع عدد من الأصدقاء، حيث تزامن احتفاله مع اليوم الأخير من تصوير فيلمه "صوفيا" Sophia في لندن.

عيد ميلاد ظافر العابدين

وقام ظافر العابدين بنشر صور احتفاله بعيد ميلاده عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، معلقا: انتهينا من تصوير صوفيا! اليوم الأخير من التصوير في لندن في 26 نوفمبر. أفضل هدية عيد ميلاد ممتن للغاية لكل من شارك في هذا الفيلم. كان لدي تصوير رائع في تونس مع فريق مذهل من الأعضاء والممثلين. واليوم كان اليوم الأخير من التصوير في لندن، ومع فريق آخر رائع. لا أستطيع الانتظار لمشاركة المزيد من الأخبار معكم عن صوفيا ترقبوا.

عيد ميلاد ظافر العابدين



أعمال صنعت نجومية ظافر العابدين:

مسلسل فيرتيجو

بدأ ظافر العابدين مسيرته في مصر من خلال مسلسل " فيرتيجو" الذي رشحته له الفنانة هند صبري بطلة العمل عام 2012 ليكون حجر الأساس الذي سار عليه فيما بعد وتوالت عليه الأعمال.

مسلسل نيران صديقة

حيث في عام 2013 قدم دور ناجح في مسلسل "نيران صديقة" وهو عمل بطولة جماعية شارك فيه عددا من النجوم على رأسهم منة شلبي، عمرو يوسف، كندة علوش، محمد شاهين، رانيا يوسف وكان من تأليف محمد أمين راضي وإخراج خالد مرعي.

ظافر العابدين

مسلسل تحت السيطرة

كما قدم دورا مميزا في مسلسل "تحت السيطرة" في عام 2015 حيث جسد دور الزوج المخدوع من البطلة بسبب إخفائها أمر دخولها مرحلة الإدمان بعد الزواج منها وإنجاب طفلة خلال الأحداث، حيث يعتبر هذا العمل من أنجح أدوار نيللي كريم في مسيرتها بالتليفزيون نظرا لأهمية الموضوع في هذا التوقيت.

مسلسل حلاوة الدنيا

وكان مسلسل "حلاوة الدنيا" عام 2017 محطة هامة في مشواره في مصر نظرا لنجاح العمل الذي يتحدث عن قصة إنسانية مؤلمة ورحلة معاناة مع مرض السرطان الذي كان يعاني منه البطل، أحداث العمل مع الفنانة هند صبري، حيث جسد دور الشخص الذي يغلبه الحب ويجعله مقبل على الحياة بعد أن كان يائسا بسبب المرض ورافضا للعلاج.

آخر أعمال ظافر العابدين



ومؤخرا حقق نجاحا كبيرا بمشاركته مع هند صبري في الجزء التاني من مسلسل "البحث عن علا " من إخراج هادي الباجوري ومن تأليف غادة عبد العال ومن بطولة هاني عادل، سوسن بدر، طارق الابياري، ياسمينا العبد، أيسل رمزي وغيرهم.

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