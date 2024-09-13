الملامح الأولى لـ فيلم "صوفيا" إخراج ظافر العابدين.. تفاصيل

أعلن الفنان التونسي ظافر العابدين عن بدء تصوير فيلمه الجديد "صوفيا" والذي يساهم في تعزيز التبادل الثقافي بين دولة تونس وإنجلترا، ويسلط الضوء على التنوع الثقافي في تونس، وفي هذا الصدد يستعرض الموجز التفاصيل في سطور.

ظافر العابدين

فيلم "صوفيا" يعتبر مشروعًا جديداً لظافر العابدين، حيث يجمع بين عدة عناصر مثيرة للاهتمام ، إذ يستند إلى تجربة شخصية للعابدين، كما يمزج الفيلم بين الثقافات التونسية والإنجليزية، مما يفتح آفاقًا جديدة للسينما التونسية.



وفيلم صوفيا هو العمل الثالث لـ ظافر العابدين في عالم الإخراج ،ويريد العابدين أن يتبع نظام جديد في الاخراج ،يضم الفيلم نخبة من الممثلين من مختلف الجنسيات، مما يعطي قيمة مضافة للإنتاج.

تفاصيل قصة فيلم صوفيا



تدور أحداث فيلم صوفيا حول قصة عائلة متعددة الثقافات، مما يجعله يحمل رسالة إنسانية قوية حول الهوية والانتماء، ومن هنا يواجه العابدين تحديات كبيرة في إخراج فيلم يجمع بين ثقافات مختلفة، ويتطلب منه التعامل مع لغات متعددة ومواقع تصوير متنوعة إذ قد يتطرق الفيلم بشكل غير مباشر إلى قضايا الهجرة واللاجئين، وهي قضايا عالمية تهم الكثيرين.

آخر أعمال ظافر العابدين



ويذكر أن شارك الفنان التونسي ظافر العابدين في فيلم أطلق عليه صناعه اسم "أنف وثلاث عيون" بطولة الفنانة وصبا مبارك، سلمى أبوضيف، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد على، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، أمينة خليل، سيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس.

ظافر العابدين

تفاصيل قصة فيلم أنف وثلاث وعيون

تدور أحداث فيلم أنف وثلاث عيون، حول الدكتور (هاشم) وعلاقاته النسائية المتعددة، حيث يتعرف على العديد من النساء، ومنهم (أمينة) التي تقع في غرامه وتطلب الطلاق من زوجها وبعد طلاقها تحاول العودة إليه، لكنه يكون قد وقع في غرام الشابة الصغيرة (نجوى)، يطرد (هاشم) حبيبته الأولى من شقته خوفا على سمعته من الفضائح، ومن ثم يحاول الدكتور (هاشم) البحث عن علاقة جديدة بعد فشل العلاقات السابقة، ليتعرف على (رحاب) داخل إحدى البارات إلا أنها هى من لا ترغب من الارتباط بها وتظهر بكونها غير مكترثة بكل ما يفعله من أجلها وتخونه مع أحد أصدقائها.

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