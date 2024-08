ظافر العابدين يشارك في فيلم فلسطيني لدعم القضية|إليك التفاصيل

في خطوة فنية و وطنية مهمة، يشارك الفنان التونسي ظافر العابدين في فيلم سينمائي جديد يسلط الضوء على فترة زمنية حاسمة في تاريخ النضال الفلسطيني ، يأتي هذا العمل الفني ليكون إضافة نوعية إلى السينما العربية، حيث يسعى إلى توثيق الأحداث التاريخية التي شكلت مسار الصراع الفلسطيني، وإيصال صوت الشعب الفلسطيني إلى العالم أجمع من خلال هذا الفيلم، يساهم ظافر العابدين في تعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

تفاصيل مشاركة ظافر العابدين في فيلم فلسطيني

تحدث الفنان ظافر العابدين خلال تصريحات تلفزيونيه عن تفاصيل مشاركته في الفيلم الفلسطيني الذي يحمل إسم All Before You قائلا: فيلم مهم يتطرق إلى فترة زمنية من تاريخ الشعب الفلسطيني الذي لا يعرفها الجمهور ، ويضم الفيلم كبار الفنانين من جميع العالم.

أعمال ينتظرها ظافر العابدين

يستعد الفنان ظافر العابدين لعرض أجدد أعماله وهو مسلسل "البحث عن علا 2 " بطولة هند صبري ، ياسمينا العبد ، ندى موسي ، محمود الليثي ، طارق الإبياري ، سوسن بدر ، وآخرين ، والعمل من إخراج هادي الباجوري ، وتأليف مها الوزيري.

آخر أعمال ظافر العابدين

شارك ظافر العابدين مؤخرا في فيلم "أنف وثلاث عيون"بطولة صبا مبارك ، سلمي ابو ضيف ، سلوي محمد علي ، جيهان الشماشرجي ، صدقي صخر ، نورا شعيشع ، أمينة خليل ، والعمل إخراج أمير رمسيس ، وتأليف إحسان عبد القدوس.

ظافر العابدين

يحكي فيلم "أنف وثلاث عيون" قصة الدكتور هاشم جراح التجميل ، والذي تخطي عمر الـ 40 عاما ولم يدخل اي علاقة عاطفية ، وعلى مر السنين تقرب من فتاتين ولكن بعد فترة شعر بأنه يريد الإبتعاد عنهما ، وتعرف على فتاة ثالثه إسمها "روبا" وهو غير قادر على الابتعاد عنها رغم أنها تصغره بـ 25 عاما.

