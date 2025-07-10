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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

عاجل.. "سنترال رمسيس" اندلاع النيران مجددًا في أحد طوابق السنترال

سنترال رمسيس
سنترال رمسيس

شهد مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، منذ قليل، تجدد اندلاع حريق في أحد طوابقه، ما أثار حالة من الذعر بين العاملين والمارة في محيط المبنى. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث لمحاولة السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي الطوابق، ويرصد الموجز التفاصيل.

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الدفع بسيارات إطفاء إضافية

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، في إطار خطة سريعة للتعامل مع الحريق الجديد، وسط جهود مكثفة لإخماده والحد من الأضرار المادية والبشرية المحتملة.

حريق سابق خلف ضحايا وأثر على الاتصالات

يذكر أن مبنى سنترال رمسيس كان قد شهد، قبل أيام قليلة، حريقًا كبيرًا أسفر عن وفيات وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، كما أدى إلى تأثر خدمات الاتصالات في بعض المناطق التابعة للمركز.

متابعة مستمرة وتقييم الأضرار

تواصل الأجهزة المعنية، بالتعاون مع فرق الإنقاذ، متابعة الوضع لحظة بلحظة، مع بدء تحقيقات موسعة للوقوف على أسباب تجدد الحريق واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تكرار الحوادث مستقبلاً.

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