إنقاذ موظفين حاصرتهم النيران في حريق سنترال رمسيس.. تفاصيل جهود الإطفاء والإخلاء

حريق سنترال رمسيس.. في حادث مروع شهدته القاهرة مساء الإثنين 7 يوليو 2025، تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ موظفين علقوا داخل مكاتبهم بسبب حريق هائل اندلع في مبنى سنترال رمسيس بوسط البلد. الحادث الذي أثار حالة من الذعر بين المارة وسكان المنطقة استدعى تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية، وسط جهود مكثفة للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى الأبنية المجاورة، ويستعرض الموجز التفاصيل.

إغلاق شارع رمسيس.. وحضور ميداني للمسؤولين

مع تصاعد النيران والدخان الكثيف، أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة أجزاء من شارع رمسيس مؤقتًا حفاظًا على سلامة المواطنين، وحتى الانتهاء من أعمال الإطفاء والإخلاء، وشهد موقع الحادث حضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء طارق راشد مدير الأمن، اللذين تابعوا جهود رجال الحماية المدنية ميدانيًا وأشرفوا على عمليات الإنقاذ والإخلاء.

10 سيارات إطفاء وسلالم هيدروليكية لمواجهة النيران

دفع قطاع الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء مزودة بالسلالم الهيدروليكية للتعامل مع النيران المشتعلة في الطوابق العليا، كما تم إرسال 3 خزانات مياه إضافية لدعم فرق الإطفاء، بالتزامن مع فصل التيار الكهربائي عن المبنى بالكامل لتأمين سلامة الفرق المشاركة وتقليل مخاطر الحريق.

وأكد شهود عيان أن ألسنة اللهب ارتفعت لمسافات كبيرة، فيما عملت القوات على محاصرتها من جميع الاتجاهات لتجنب انتقالها إلى المباني السكنية والمحال التجارية المجاورة.

تفاصيل البلاغ الأولي واستجابة عاجلة

البداية كانت ببلاغ ورد إلى غرفة عمليات الحماية المدنية من شرطة النجدة، يفيد باشتعال حريق في مبنى السنترال، وعلى الفور تحركت فرق الإنقاذ والإطفاء إلى الموقع وبدأت تنفيذ خطة محكمة لاحتواء الحريق، وإخلاء الموظفين المحاصرين.

إصابة شرطيين أثناء الإطفاء

وخلال عمليات الإخماد، أصيب اثنان من أفراد الشرطة نتيجة كثافة الدخان وحرارة النيران، وكشفت مصادر أن أحد المصابين، أمين شرطة يُدعى فؤاد.س (48 عامًا)، تعرض لحروق من الدرجة الأولى في الكفين واختناق، وتم نقله إلى مستشفى صيدناوي لتلقي العلاج. كما أصيب فرد شرطة آخر باختناق شديد نُقل على أثره إلى المستشفى القبطي.

استمرار عمليات التمشيط وتحديد أسباب الحريق

حتى ساعة تحرير الخبر، تواصل قوات الحماية المدنية أعمال التمشيط داخل المبنى للتأكد من عدم وجود مصابين آخرين أو خسائر بشرية، بالتوازي مع محاصرة بؤر اللهب المتبقية، كما بدأت فرق فنية تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

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