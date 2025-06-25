بالصور.. أول تحرك من محافظ الجيزة تجاه حريق البراجيل

حريق البراجيل.. تحرك المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على الفور لتفقد موقع حريق نشب بأحد المخازن الخاصة بالدهانات والبويات بمنطقة البراجيل التابعة لمركز ومدينة أوسيم، وذلك فور تلقي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بلاغًا بوقوع الحريق.

وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، تابع المحافظ جهود قوات الحماية المدنية في موقع حادث حريق البراجيل لمحاصرة النيران، لا سيما مع وجود مواد سريعة الاشتعال بالموقع.

محافظ الجيزة بموقع حريق البراجيل

السيطرة على حريق البراجيل وبدء المعاينة

أكد المحافظ على أهمية تكثيف أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال، ووجه بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعاينة الموقع وتحديد أسباب الحريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأشار إلى أن المتابعة تتم على مدار الساعة بالتنسيق مع مديرية الأمن وفرق الإطفاء، لافتًا إلى عدم تسجيل أي إصابات.

حريق البراجيل

التشديد على الالتزام بالسلامة في المنشآت القابلة للاشتعال

أوضح المهندس عادل النجار أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق اشتراطات السلامة والحماية المدنية، خصوصًا في المنشآت التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

تطوير محيط مستشفى بولاق الدكرور

من جانب آخر، عقد محافظ الجيزة اجتماعًا مع المهندس طارق عبد الشافي، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بحضور النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمتابعة أعمال تطوير المنطقة المحيطة بمستشفى بولاق الدكرور.

الانتهاء من أعمال المرافق لبدء أعمال الرصف

أوضح المحافظ أن اللقاء ناقش التنسيق اللازم مع شركة الكهرباء للانتهاء من الأعمال المطلوبة قبل بدء الرصف، ضمن مشروع التطوير الشامل للمنطقة المحيطة بالمستشفى. وتشمل الخطة تطوير شارع مصطفى مشرفة، وتجديد شبكات الإنارة، وأعمال التشجير.

تحسين البنية التحتية في المناطق الخدمية

أكد محافظ الجيزة أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق المحيطة بالمرافق الخدمية، لتعزيز جودة الحياة وتحسين بيئة الخدمات. وأشار إلى استمرار التنسيق مع شركاء التنمية لتذليل أية عقبات، والعمل على استكمال أعمال التطوير الحضري.

التزام بالانتهاء وفق الجداول الزمنية

شدد المحافظ في ختام الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، بما يحقق الاستدامة في مشروعات التطوير الجارية.

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