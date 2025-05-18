الجيزة تطور 14 مستشفى وتدعمها بوحدات غسيل كلوي وقسطرة القلب.. إليك التفاصيل

تطوير مستشفيات الجيزة.. أطلع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على مجهودات مديرية الشؤون الصحية في تنفيذ أعمال الإنشاءات ورفع الكفاءة بعدد من المستشفيات، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء وبدء التشغيل.

كما اطمأن المحافظ على موقف توريد الأجهزة والمعدات، وانتظام العمل بالورديات، وأعمال الإشراف والمتابعة والتفتيش، لضمان سير العمل بشكل منتظم بمختلف المنشآت الصحية في نطاق المحافظة.

وينشر الموجز فيما يلي تفاصيل تطوير مستشفيات الجيزة بحسب ما رصدته مديرية الشؤون الصحية.

تطوير مستشفيات الجيزة

في مستشفى أم المصريين العام، تم استكمال أعمدة الدور الأول، وتشطيبات غرف الغسيل والتعقيم، بالإضافة إلى إجراء عمليات في تخصص المخ والأعصاب، والقسطرة القلبية.

وفي مستشفى بولاق العام، تم تشغيل جهاز تركيبات الأسنان بتقنية CAD-CAM، وتنفيذ دورات تدريبية للعاملين عليه، وتشغيل عيادة التقنية العلاجية.

محافظ الجيزة داخل المستشفيات

أما في مستشفى الحوامدية العام، فقد تم إجراء حالات قسطرة قلبية، وبدأ التشغيل الفعلي لوحدة التشخيص عن بُعد، وتم الانتهاء من ترميم قسم الأسنان، وتشغيل جهاز المنظار الجراحي.

أعمال صيانة وتحديث الأجهزة بـ مستشفيات الجيزة

في مستشفى التحرير العام، تم تجهيزات البنية التحتية الخاصة بجهاز "الماموجرام"، وتوريد جهاز تخدير.

وفي مستشفى شبرامنت المركزي، تم تجهيز وحدة العلاج الطبيعي، وإجراء جراحات أوعية دموية، وجراحة أطفال.

كما تم تنفيذ عمليات دقيقة في مستشفى الوراق المركزي، وتطوير الأقسام الداخلية في مستشفى أطفيح المركزي، واستلام أجهزة غسيل كلوي وتنفس صناعي.

محافظ الجيزة يتفقد المستشفيات

دعم الكوادر الطبية والتدريب المستمر

أكد المحافظ أهمية تعزيز الكوادر الطبية ودعمها بالتدريب المستمر لمواكبة التطورات الحديثة في المجال الطبي، مشددًا على أن الرعاية الصحية حق أساسي لكل مواطن.

تعزيز الخدمات الصحية في مستشفيات الجيزة

تم توفير أجهزة أشعة، وتجهيز أماكن لاستقبال المرضى في مستشفى مبارك المركزي، وإجراء حالات قسطرة قلبية في مستشفى زايد المركزي.

وفي مستشفى الواحات المركزي، جارٍ تنفيذ مبنى خاص بالمخازن، واستكمال إنشاء سكن للأطباء المقيمين.

كما تم تطوير الأقسام الداخلية في مستشفى أبو النمرس المركزي، وتشغيل محطة معالجة المياه الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي، وتشغيل عيادة الكشف المبكر عن العيوب الخلقية.

مبادرات صحية وقوافل طبية

في مستشفى رمد إمبابة، تم إجراء عمليات كبرى في تخصصات المياه البيضاء والزرقاء، وتقديم محاضرات علمية وتدريب عملي للأطباء.

كما تم تنظيم قافلة طبية في تخصص الرمد بمستشفى أطفيح المركزي، حيث تم مناظرة مرضى، وإجراء عمليات جراحية، وتشكيل قوافل متنقلة للكشف وتقديم العلاج للحالات.

تطوير وحدات معالجة المياه والتأهيل الطبي

أشارت الدكتورة أمل رشدي، مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، إلى أنه تم تسليم وتشغيل وحدة معالجة مياه الكلى الجديدة، وتوصيلها بمجمع الرعايات (HUB)، وتوفير الأثاث الطبي لتجهيز المستشفى في مستشفى البدرشين المركزي.

كما تم تفعيل نظام "العقر الإلكتروني"، وافتتاح عيادة التأهيل الطبي للمرضى الداخليين بمستشفى صدر الجيزة، وتوفير غرفة طوارئ بديلة للديزل بمستشفى أوسيم.

تُواصل محافظة الجيزة جهودها الحثيثة لتطوير المستشفيات وتعزيز الخدمات الصحية، بما يضمن تقديم رعاية طبية متميزة للمواطنين، وتحقيق أعلى معايير الجودة في القطاع الصحي.

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