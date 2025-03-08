ننشر خطة محافظ الجيزة لتحسين الخدمات الصحية بـ مستشفى أبو النمرس المركزي

توجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إلى مستشفى أبو النمرس المركزي في إطار جولاته الميدانية المتواصلة لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، ويستعرض الموجز خلال السطور التالية أبرز تفاصيل جولة المحافظ.

محافظ الجيزة في مستشفى أبو النمرس

متابعة انتظام سير العمل في المنشآت الصحية المختلفة

تأتي هذه الزيارة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها المحافظة لضمان انتظام سير العمل في المنشآت الصحية المختلفة، بما يضمن تقديم أفضل الرعاية الطبية للمواطنين في جميع الأوقات، وخاصة في الشهر الفضيل.

جولة محافظ الجيزة في مستشفى أبو النمرس

خلال جولته التفقدية في مستشفى أبو النمرس المركزي، قام المحافظ بزيارة عدد من الأقسام الحيوية داخل المستشفى، حيث تفقد أقسام العناية المركزة، وحدة الغسيل الكلوي، الحضانات، بالإضافة إلى العيادات الخارجية.

كانت الزيارة تهدف إلى التأكد من انتظام العمل في تلك الأقسام الحيوية وضمان تقديم الخدمات الصحية بكفاءة عالية للمواطنين الذين يترددون على المستشفى للحصول على العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

كما كلف محافظ الجيزة مدير مديرية الشئون الصحية بتقديم تقرير شامل يتضمن الاحتياجات والأجهزة الطبية المطلوبة في المستشفى، وذلك لدراسة إمكانية توفيرها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية وأيضًا من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

يهدف هذا التعاون إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وضمان تلبية احتياجاتهم الصحية بشكل كامل، مما يساهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية في المنطقة.

جولة محافظ الجيزة

استمع المحافظ خلال جولته إلى عدد من المقترحات التي قدمها العاملون في المستشفى بشأن تحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة.

تطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية

وأكد المحافظ على أهمية هذه المقترحات، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مضيفًا أن تحسين الرعاية الصحية يتطلب العمل المشترك بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني.

كما حرص المحافظ على التفاعل المباشر مع المرضى الموجودين في المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية والاستماع إلى آرائهم حول مستوى الرعاية المقدمة لهم. هذا التواصل المباشر مع المرضى يعكس حرص المحافظ على متابعة مستوى الخدمة الطبية وتلبية احتياجات المرضى بشكل شخصي.

وخلال الزيارة، وجه المهندس عادل النجار رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية لتذليل كافة العقبات التي قد تعترض سير العمل في المستشفى، خاصة فيما يتعلق بتسريع إجراءات إصدار التراخيص اللازمة لأعمال البناء والتوسعات المطلوبة.

وأشار إلى أن هذه التوسعات ستساهم في زيادة عدد الأسرة في وحدة العناية المركزة، مما سيساهم بشكل كبير في رفع قدرة المستشفى على تقديم الرعاية اللازمة للحالات الحرجة.

تحسين مستوى الخدمة الطبية في المستشفى

كما أشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية لقسم العمليات الجديد بالمستشفى، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تحسين مستوى الخدمة الطبية في المستشفى. وأوضح أنه جاري استكمال تجهيزات القسم لضمان توافر كافة الإمكانيات اللازمة لتقديم أفضل مستوى من الرعاية الطبية للمرضى.

رافق المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، خلال جولته التفقدية عدد من القيادات التنفيذية البارزة في المحافظة، حيث كان برفقته إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ووليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وزينهم إدريس رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، بالإضافة إلى الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية في الجيزة.

اقرأ أيضًا

أماكن معارض أهلا رمضان 2025 في الجيزة.. تخفيضات تصل لـ 25%

الجيزة تضبط أطنان من الأسماك ومصنعات اللحوم والدواجن الفاسدة.. صور