محافظ الجيزة يصدر توجيهات عاجلة بشأن البت في طلبات التصالح بـ مخالفات البناء

زار المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في مركز ومدينة أبو النمرس، وذلك في إطار حرصه على التأكد من انتظام سير العمل داخل المركز خلال شهر رمضان المبارك، ويرصد الموجز في هذه السطور تفاصيل زيارة محافظ الجيزة اليوم.

وجاء الهدف من الزيارة التأكد من توافر لجان التصالح بشكل منتظم لبحث الطلبات المقدمة من المواطنين بشكل سريع وفعال.

جانب من جولة المحافظ

لقاء المحافظ بأعضاء لجان البت في طلبات التصالح

وخلال جولته، التقى محافظ الجيزة بأعضاء لجان البت في طلبات التصالح في مركز أبو النمرس، حيث استفسر منهم عن مدى تقدم الأعمال في الملفات المقدمة من المواطنين بشأن التصالح على مخالفات البناء.

وتابع المحافظ سير العمل في هذه الملفات من أجل التأكد من عدم وجود أية معوقات أو صعوبات قد تؤثر على سرعة إنجاز الطلبات.

كما شدد المهندس عادل النجار على ضرورة وضع خطة زمنية دقيقة، تهدف إلى الإسراع في إنهاء أكبر عدد من طلبات التصالح يوميًا، موضحًا أن هذه الخطة ستساهم بشكل كبير في دفع عجلة العمل، كما ستسهم في تقديم الدعم اللازم لتيسير الإجراءات على المواطنين.

إجراء محاكاة واقعية للتأكد من عمل جهاز المعاملات اليومية

وحرص محافظ الجيزة علي إجراء محاكاة واقعية للتأكد من عمل جهاز المعاملات اليومية والدورة المستندية للتيسير علي المواطنين وسرعة إنهاء الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين .



ووجه المحافظ موظفي المركز التكنولوجي بالتعامل الجيد مع المواطنين والتخفيف عليهم قائلا " لازم ننجز للمواطن معاملاته من غير أي تعقيدات "

الاستماع لشكاوى المواطنين

كما شملت جوله محافظ الجيزة تفقد عدداً من القطاعات داخل مدينة أبو النمرس حيث التقي بالمواطنين خلال جولته واستمع إلي شكواهم لتضررهم من وجود طفوحات الصرف الصحي وتهالك شبكات بعض الشبكات الموجودة بمدينة أبو النمرس .

وعلي الفور قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالتواصل تليفونياً مع المهندس أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لإتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي مما سيساهم في تخفيف معاناة المواطنين التي أستمرت علي مدار عدة سنوات .

اصلاح خط طرد الصرف الصحي

كما شهدت جولة محافظ الجيزة معاينة موقع اصلاح خط طرد الصرف الصحي قطر 1000مم موجهاً رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة الإصلاح وإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان الاستدامة وعدم تجدد الكسر .

رافق محافظ الجيزة خلال جولته السادة ابراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ووليد عبد اللطيف معاون المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وزينهم إدريس رئيس مركز ومدينة أبو النمرس .

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