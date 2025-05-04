محافظ الجيزة يعلن تطورات جذرية في مستشفى بولاق الدكرور.. إليك التفاصيل

تطوير مستشفى بولاق الدكرور.. أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، آخر مستجدات أعمال إنشاء مستشفى بولاق الدكرور العام الجديد، ونسب تنفيذ أعمال التطوير الجارية بمحيطها، التي تهدف إلى تعزيز مستوى الخدمات الصحية وتحقيق الاستفادة المثلى من المشروع، جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع كافة الجهات المعنية للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المعوقات.

تطوير شارع مصطفى مشرفة

وبحسب بيان محافظة الجيزة الذي أطلع الموجز عليه، تضمن الاجتماع عرضًا للموقف الحالي لأعمال توسعة وتطوير شارع مصطفى مشرفة، المواجه للمستشفى، والذي يشهد أعمال رصف، وإنارة، وتوفير حارة خدمة، وساحات انتظار لخدمة المترددين على المستشفى والعاملين بها.

اجتماع المحافظ

تعزيز البنية التحتية الكهربائية

وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تحويل المرافق وضم المساحات اللازمة لإتمام الأعمال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تركيب شبكة لصرف مياه الأمطار.

كما تم استعرض الاجتماع، موقف الانتهاء من أعمال رفع قدرة موزع الكهرباء المخصص لتغذية مستشفى بولاق الدكرور والشوارع المحيطة.

إنشاء مسجد داخل مستشفى بولاق الدكرور

شمل الاجتماع أيضًا مناقشة أعمال إنشاء مسجد مستشفى بولاق الدكرور، ضمن خطة التطوير الشاملة للمستشفى ومحيطها.

اجتماع محافظ الجيزة

تحسين الواجهة الحضارية بمحيط مستشفى بولاق الدكرور

تم طرح مقترح لرفع مستوى الواجهة الحضارية لأسوار المستشفى والمباني والمنشآت المحيطة، لتحسين الرؤية البصرية للمنطقة، إلى جانب عرض نموذج لمخطط مروري يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة المرورية ومنع الازدحامات بمحيط المستشفى.

استراتيجية تحسين الخدمات الصحية

أكد محافظ الجيزة أن المشروع تطوير مستشفى بولاق الدكرور، يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشددًا على المتابعة الدورية لكافة المشروعات التنموية لضمان تنفيذها على الوجه الأمثل.

حضور واسع من المسؤولين والمعنيين

حضر الاجتماع كل من: إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ؛ النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ محمد مرعي، السكرتير العام المساعد؛ الدكتور محمد طه، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة؛ المهندس وليد عبداللطيف، معاون المحافظ؛ أيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة؛ محمود فؤاد، رئيس حي بولاق الدكرور؛ نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق؛ أمل رشدي، مدير مديرية الشؤون الصحية؛ ومسؤولي شركات المرافق والمكاتب الاستشارية والشركات المنفذة للأعمال.

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