الجيزة تمد تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل

مهلة جديدة لتقديم طلبات التصالح.. قرر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مد المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2025، وذلك وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025.

مد التقديم على طلبات التصالح في مخالفات البناء

وينشر الموجز في هذا التقرير تفاصيل قرار محافظة الجيزة بشأن مد التقديم على طلبات التصالح في مخالفات البناء على النحو الآتي

أكد محافظ الجيزة أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على إتاحة فرصة جديدة أمام المواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية، وتعزيز الاستقرار العقاري والمجتمعي، خاصة مع الإقبال المتزايد على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترات الماضية.

مخالفات البناء

تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء

أكد المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة تقدم جميع التسهيلات المطلوبة للمواطنين الراغبين في التصالح، مشددًا على أهمية المتابعة اليومية لهذا الملف من قبل رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، باعتباره أحد أهم أولويات العمل المحلي في الفترة الحالية.

ووجّه المحافظ بتكثيف حملات المرور الميداني على المراكز التكنولوجية، للوقوف على مدى انتظام سير العمل وتلقي الطلبات، والعمل على إزالة أية معوقات قد تواجه المواطنين خلال تقديم الطلبات واستكمال المستندات.

التصالح في مخالفات البناء

تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة

دعا محافظ الجيزة المواطنين الذين لم يتقدموا سابقًا أو لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح، إلى التوجه إلى المراكز التكنولوجية المختصة أو الجهات المعنية لتقديم طلباتهم، مؤكدًا أن كل الطلبات ستُعرض على اللجان الفنية المختصة للنظر فيها وفقًا للقانون، قبل انتهاء المهلة الجديدة في نوفمبر 2025.

المهلة الجديدة لتقديم طلبات التصالح

وفي السياق نفسه، أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المهلة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ في 5 مايو 2025، وذلك ضمن رؤية الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

وشددت الوزيرة على أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بتوفيق أوضاع أكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أعداد المتقدمين خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الوزارة تتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات وكافة الجهات المعنية، لضمان سير العمل بكفاءة داخل المراكز التكنولوجية.

التصالح في مخالفات البناء

أكدت وزيرة التنمية المحلية أن ملف التصالح في مخالفات البناء يعد من الملفات الحيوية التي تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين، موضحة أن الحكومة تعمل على تسوية أوضاع المخالفات بشكل قانوني ومنظم، مع تقديم جميع التيسيرات الممكنة للمواطنين في مختلف المحافظات.

ودعت الوزيرة المواطنين إلى التحرك العاجل نحو المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات لتقديم الطلبات واستكمال الملفات المطلوبة، حتى يتم البت فيها في أقرب وقت من قبل اللجان المختصة.

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