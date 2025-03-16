حالات تؤدي إلى رفض طلب التصالح في مخالفات البناء 2025

حالات إلغاء طلب التصالح.. أعلنت الحكومة المصرية عن ضوابط وإجراءات محددة تتيح للمواطنين التصالح في مخالفات البناء، بهدف تقنين أوضاع المباني المخالفة وفقًا للقانون،ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي تؤدي إلى رفض طلب التصالح في مخالفات البناء، مما يترتب عليه ضياع الوقت والمال على المواطنين.

لذلك، من الضروري التعرف على الأسباب التي تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح لتجنب الوقوع في هذه الأخطاء، في هذا التقرير، يستعرض الموجز أبرز الحالات التي يتم فيها رفض طلب التصالح على مخالفات البناء.

حالات رفض طلب التصالح في مخالفات البناء

1- البناء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية

يُرفض طلب التصالح في حال كان المبنى المخالف مقامًا على أراضٍ مملوكة للدولة أو أراضٍ زراعية لم يتم تغيير نشاطها، وتحظر القوانين المصرية البناء على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الخضراء، كما لا يجوز البناء على أراضي الدولة إلا بعد الحصول على الموافقات الرسمية والتراخيص اللازمة.

2- المخالفات التي تمت بعد 8 يوليو 2021

وفقًا للقانون، فإن أي أعمال بناء مخالفة تم تنفيذها بعد تاريخ 8 يوليو 2021 لا يمكن التصالح عليها، حيث حددت الحكومة هذا التاريخ كموعد نهائي لقبول طلبات التصالح. وبالتالي، إذا كان البناء قد تم بعد هذا التاريخ، فلن يكون هناك إمكانية لقبول الطلب.

3- وجود مخالفات تهدد السلامة الإنشائية

إذا كان البناء المخالف يمثل خطرًا على السلامة الإنشائية أو يشكل تهديدًا لحياة السكان والمناطق المحيطة به، يتم رفض طلب التصالح على الفور. ويشمل ذلك:

التصدعات والتشققات الكبيرة التي تؤثر على استقرار المبنى.

التعديات الإنشائية التي تؤدي إلى ضعف تحمل المبنى للأحمال.

عدم مطابقة المواصفات الهندسية التي قد تشكل خطرًا على حياة القاطنين.

طلب التصالح



4- عدم سداد الرسوم والمستحقات المالية

يعتبر عدم دفع الرسوم المطلوبة أو التأخر في سدادها دون سبب قانوني مبرر، أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى رفض طلب التصالح. يتعين على المواطنين دفع الرسوم المالية المستحقة خلال المدة المحددة وفقًا للقانون حتى يتم قبول الطلب.

5- عدم استكمال المستندات المطلوبة

يجب تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، مثل:

رسم هندسي معتمد للمبنى المخالف.

موافقة الجيران (إن لزم الأمر).

أي مستندات إضافية تطلبها الجهة المختصة.



إذا لم يتم تقديم هذه المستندات، يتم رفض طلب التصالح على الفور.

6- وجود تعديات على خطوط التنظيم والتخطيط العمراني

في حال كان المبنى المخالف يتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة أو خارج حدود الترخيص المسموح به، يتم رفض طلب التصالح. وذلك لأن التعديات على التخطيط العمراني تعيق تطوير البنية التحتية وتنظيم المناطق السكنية وفقًا للمخططات المعتمدة.

كيف تتجنب رفض طلب التصالح في مخالفات البناء؟

لضمان قبول طلب التصالح، يجب الالتزام بالآتي:

التأكد من أن المبنى لا يقع على أراضٍ زراعية أو مملوكة للدولة.

التأكد من أن المخالفة تمت قبل 8 يوليو 2021.

تقديم جميع المستندات المطلوبة بشكل دقيق وكامل.

سداد الرسوم المالية في المواعيد المحددة.

التحقق من مطابقة المبنى لمعايير السلامة وعدم وجود أخطار إنشائية.

عدم التعدي على خطوط التنظيم والتخطيط العمراني المعتمد.

يعد التصالح في مخالفات البناء فرصة قانونية هامة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة، ولكن يجب على المواطنين الالتزام بالشروط والضوابط لتجنب رفض الطلب، ولذلك من الضروري متابعة الإجراءات بدقة واستكمال جميع المستندات المطلوبة لضمان نجاح عملية التصالح دون أي مشكلات قانونية.

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