خطة القليوبية لتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

تواصل الدولة تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين في التصالح على مخالفات البناء ولهذا تعمل محافظة القليوبية جاهدة على تذليل المعوقات لسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.

يأتي التصالح على مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتذليل كافة العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين.

التصالح على مخالفات البناء

وفي خطوة جديدة لتنظيم البناء وتقنين الوضع على أملاك الدولة، عقد محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الملفات المتبقية والتصالح على مخالفات البناء.

وسيعرض لكم الموجز كافة تفاصيل خطة القليوبية لتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء.

وجاء ذلك لإنهاء الموضوعات المتعلقة بذلك الملف بمدن القناطر الخيرية والخانكة وبنها، باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد أن ملف تقنين الأراضي المملوكة للدولة والتصالح على مخالفات البناء يعد من الأولويات الهامة التي يجب التعامل معها بحزم لاسترداد الأراضي المتعدى عليها من غير الجادين، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين حتى الآن.

التصالح على مخالفات البناء

ملف تقنين الأراضي المملوكة للدولة

كما وجه محافظ القليوبية، رؤساء مجالس المراكز والمدن والأحياء بوضع مستهدفات يومية لإنجاز الأعمال بملف تقنين الأراضي مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين عليها، وكذا غير الجادين في استكمال إجراءات التقنين الخاصة بهم وقطع المرافق عليهم، مشددًا على المتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي، حفاظًا على أملاك الدولة سواء الخاصة بالوحدات المحلية، أو التابعة لجهات الولاية الأخرى، لافتًا إلى أهمية مراجعة العقود التى يتم تحريرها بكل دقة.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع الوضع التنفيذي والمستجدات الخاصة بالطلبات المقدمة لتقنين الأراضي، حيث تم عرض جميع الطلبات المستوفاة، وعدد العقود التي تم تحريرها، وكذلك الموقف من الطلبات التي يجري فحصها ومعاينتها، كما تمت مناقشة الطلبات غير الجادة في التقنين، سواء بسبب عدم سداد الرسوم أو عدم استكمال الملفات.

كما شدد على ضرورة محاسبة المقصرين في أداء عملهم، مع تكثيف الجهود والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين في المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من جميع العقود للمواطنين الجادين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الذين يمتنعون عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية، واصفاً هذا الامتناع بأنه إهدار للمال العام وتقويض لهيبة الدولة.

دعم وتسريع معدلات الأداء

وشدد على ضرورة استمرارالعمل على مدار الساعة لإنجاز الأعمال المتبقية وتقديم الدعم وتذليل العقبات لتسريع معدلات الأداء بالملف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين، موجهًا بضرورة استمرار انعقاد اللجنة المختصة بالبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة بشكل دوري لحين الانتهاء من أعمال ملفات التقنين لمختلف الأراضي على مستوى المحافظة.

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