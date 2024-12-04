تفاصيل.. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون التصرف في أملاك الدولة الأسبوع المقبل

مناقشة مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة.. يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لعقد جلسات يومي الأحد والاثنين المقبلين لمناقشة عدد من الملفات الهامة، أبرزها تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، الإدارة المحلية، والنقل، بالتعاون مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري، التقرير يتناول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويعرض الموجز تفاصيل الجلسة

تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري

يتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول طلب النائب إيهاب أبو كليلة وأكثر من 20 نائبًا آخر لتوضيح سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.

تعزيز خطوط النقل العام



يشمل الجدول أيضًا تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مقترحات مقدمة من النائب عيسى الشريف لتعزيز وتسيير خطوط النقل العام جنوب القاهرة، بما في ذلك خطوط تربط مدينة التبين بجامعة حلوان ومناطق أخرى في القاهرة والجيزة.

مشاريع تنموية أخرى على جدول الأعمال

توسعة محطة مياه ميت فارس: تقرير النائب أيمن عبد المحسن حول استكمال توسعة محطة مياه ميت فارس في الدقهلية.

رفع كفاءة الإداريين بالجامعات: مناقشة مقترحات النائبة كاميليا صبحي لتطوير الأداء الإداري في الجامعات الحكومية وتحديث المعاهد الفنية.

تطوير الرياضة: مقترح النائب محمد عمارة لربط المناصب الرياضية بدرجات علمية متخصصة.



الصحة والسكان والتطوير الثقافي



يناقش المجلس تقارير لجنة الصحة بشأن تحويل مستشفى أبو تشت المركزي إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتطوير جهود مكافحة مرض الجذام، بالإضافة إلى مقترحات لإنشاء متحف قنا للآثار في أحد المواقع المقترحة.

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