كواليس متابعات رئيس الوزراء ووزير الكهرباء مستجدات مشروعات الطاقة المتجددة

مشروعات الطاقة المتجددة.. تحرص الحكومة باستكرار على تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، تابع رئيس الوزراء، بالتعاون مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات مشروعات الطاقة النظيفة التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة.

وفي هذا الصدد، تتابع الحكومة بالتعاون مع وزارة الكهرباء، خطتها نحو توسيع قاعدة استخدام مشروعات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، وتنفيذ رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل انبعاثات الكربون.

مشروعات الطاقة المتجددة

ولهذا، الموجز يرصد كواليس الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع الكهرباء، والتعرف على آخر مستجدات مشروعات الطاقة المتجددة خاصةً تلك التي تستهدف تحقيق رؤية الدولة بصدد تعزيز إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة واستدامتها، وتحقيق استقرار الشبكات الكهربائية بما يخدم أغراض التنمية.

وجاء الاجتماع بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومسئولي المكتب الاستشاري.

وبدوره، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن مستجدات مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الاجتماع تطرّق إلى عدد من المشروعات المهمة وجاء في مقدمتها المشروع الخاص بالربط الكهربائي المصري – السعودي.

رئيس الوزراء ووزير الكهرباء بتابعان مشروعات الطاقة المتجددة

محطة الربط المصري السعودي

وأوضح أنه تم تناوُل نِسب التقدم في مكونات المشروع حتى الآن والتي تشمل الخطوط الهوائية والكابلات البحرية، وكذا الموقف التنفيذي التفصيلي لمحطة الربط المصري السعودي جهد 500 كيلو فولت تيار مستمر بمدينة بدر، والجدول الزمني المُخطط لذلك المشروع الحيوي.

أراضي مشروعات الطاقة المتجددة

وأفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم استعراض آخر مستجدات موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن إجمالي الأراضي المخصصة لهذه المشروعات وصل إلى 42.6 ألف كم2، كما تم استعراض مواقع مشروعات الطاقة المتجددة المخططة حتى عام 2040.

ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض الموقف الخاص بمشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بكل من مناطق غرب خليج السويس، وجنوب الغردقة، والزعفرانة، هذا إلى جانب مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

رئيس الوزراء ووزير الكهرباء بتابعان مشروعات الطاقة المتجددة

مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، التي تم توقيع اتفاقيات إطارية، ومذكرات تفاهم بشأنها، وكذا موقف تسليم الأرض للشركات المنفذة لهذه المشروعات خلال المرحلتين التجريبية والأولى، بالإضافة إلى استعراض موقف عدد من قطع الأراضي تحت الدراسة بالتعاون مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، وذلك بهدف استغلالها في تنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة.

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