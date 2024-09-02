خطوات تقديم طلب التصالح علي مخالفات البناء 2024 والمستندات المطلوبة للتسجيل

التصالح على مخالفات البناء 2024.. مازال البحث عن خطوات تقديم طلب التصالح علي مخالفات البناء 2024، اليوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر 2024، يتصدر محركات البحث المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويحرص كثير من المواطنين وخاصة أصحاب العمارات والوحدات السكنية المخالفة على تقنين أوضاعهم القانونية، من خلال التقديم علي طلب التصالح علي مخالفات البناء 2024.

التصالح علي مخالفات البناء

خطوات تقديم طلب التصالح علي مخالفات البناء 2024

ويستعرض “الموجز” خلال التقرير التالي خطوات تقديم طلب التصالح علي مخالفات البناء 2024، وشروط التصالح والمستندات المطلوبة.

وفرت وزارة التنمية المحلية، هذا العام، العديد من الطرق لتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء للتسهيل على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد.

تقديم طلبات التصالح إلكترونيًا

وأتاحت وزارة التنمية المحلية، إمكانية التصالح إلكترونيًا على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفق القانون الجديد رقم 187 من خلال بوابة خدمات المحليات.

ويمكن تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء من خلال بوابة خدمات المحليات من خلال عدة خطوات، تشمل التالي:

الدخول إلى رابط بوابة خدمات المحليات.

إنشاء حساب مستخدم جديد إذا لم يكن لديك حسابًا بالفعل.

تفعيل الحساب

تسجيل الدخول.

التقديم على الخدمة.

تسجيل معاملة.

الاستعلام عن حالة الطلب.

استكمال التقدم للتصالح.

أبليكيشن التصالح علي مخالفات البناء

ومنذ 7 مايو 2024، استقبلت المحافظات طلبات التصالح علي مخالفات البناء من خلال المراكز التكنولوجية، وبوابة خدمات المحليات، و أبليكيشن التصالح على الهاتف المحمول.

شروط التصالح :

وبخصوص شروط التصالح علي مخالفات البناء، فقد حددتها وزارة التنمية المحلية كالآتي:

تقنين وضع الأرض في حالة مخالفات البناء على أملاك الدولة.

تقرير السلامة الإنشائية للعقار.

التصالح يكون على مخالفات البناء فقط.

تحديد الحيز للكتل السكنية القريبة من الأحوزة لإدخالها في التصالح.

التصالح علي مخالفات البناء

المستندات المطلوبة لـ التصالح على مخالفات البناء 2024

يجب توافر العديد من المستندات للتقديم على التصالح على مخالفات البناء 2024 ومنها:

صورة خاصة من بطاقة الرقم القومي.

إرفاق المستند الخاص بالمخالفة في المبنى التي ترغب بتقديم طلب التصالح إليه.

إرفاق شهادة من الحي التابع للمبنى.

إرفاق المحضر الخاص بالمخالفة.

يلزم أن يتم تقديم المستندات الخاصة بالحيازة القانونية أو الإيجار أو الملكية للمبنى التي ترغب في تقديم طلب التصالح عليه.

إرفاق التقرير الخاص بسلامة المبنى.

يجب أن يتم تقديم صورة من الوصل الخاص بالمرافق.

إرفاق نسخة من رخصة المبنى والرسم الهندسي بالنسبة له أيضًا.

مستند خاص يوضح المخالفة الموجودة والإجراءات التي ينبغي أن يتم اتباعها.

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