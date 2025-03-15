موعد نتيجة تقديم شقق الاسكان الاجتماعي 2025.. اعرف امتى

نتيجة تقديم شقق الاسكان الاجتماعي .. أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن بدء إظهار نتائج تخصيص الوحدات ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين 5″، التي أطلقتها وزارة الإسكان لتلبية احتياجات السكن للشباب والأسر في مصر.

تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية لدعم المواطنين من خلال توفير سكن ملائم بشروط ميسرة وأنظمة تقسيط مرنة، مما زاد من اهتمام المتقدمين بالمشروع، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد نتيجة تقديم شقق الاسكان الاجتماعي 2025.



نتيجة تقديم شقق الاسكان الاجتماعي 2025

وكانت أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن إعلان النتائج يتم تدريجيًا، حيث بدأ الصندوق في 8 فبراير2025 بإرسال رسائل نصية للمتقدمين لإبلاغهم بحالة طلباتهم، كما يعتبر مشروع “سكن لكل المصريين” من أكبر المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان في مجال الإسكان الاجتماعي، فقد تم تخصيص أكثر من 70 ألف وحدة سكنية تنتشر في مختلف المحافظات.

شقق الاسكان 2025



خطوات الاستعلام عن نتيجة شقق الاسكان 2025

يمكن للمتقدمين الاطلاع على نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2025 بسهولة عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، من هنا.

- قم بالنقر على خيار “الاستعلام عن طلبات التخصيص” الموجود في الصفحة الرئيسية.

- بعد ذلك اختر المشروع الذي قمت بالتسجيل فيه، والذي يحمل اسم “سكن لكل المصريين 5”.

- بعد ذلك عليك إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

- الضغط على زر “استعلام” لعرض تفاصيل الطلب.



إجراءات التظلم على نتيجة تقديم شقق الاسكان 2025

يعد مشروع “سكن لكل المصريين 5” من المبادرات المهمة التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لدعم الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، في حال مواجهة أي مشاكل في نتيجة حجز الشقق، يتاح للمتقدمين طريق واضح لتقديم تظلمات واسترداد المقدمات المدفوعة، فيما يلي خطوات التظلم وكيفية استرداد مقدم الحجز:

- يمكن للمتقدمين تقديم تظلم عبر الموقع الرسمي للصندوق وذلك في حالة رفض طلب حجز الشقق.

- يجب على المتقدمين إرفاق جميع المستندات ذات الصلة التي تدعم طلب التظلم.

- في حال رفض الطلب بسبب عدم الحصول على أولوية الحجز، يحق للمتقدم استرداد مبلغ مقدم الحجز خلال 30 يومًا من تاريخ الإعلان عن نتائج الحجز.

- يستحسن للمتقدمين متابعة أحدث المعلومات المتعلقة بحجز “سكن لكل المصريين 5” عبر المنصات الرسمية للصندوق للتمكن من اتخاذ الخطوات اللازمة عند الحاجة.

من خلال هذه الإجراءات، يسعى الصندوق لتوفير الشفافية والدعم للمتقدمين، مما يعزز فرصهم في الحصول على السكن المناسب.

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استعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى 2025.. خطوات التظلم عن النتيجة