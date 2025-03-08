طريقة الاستعلام عن نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. خطوة بخطوة

ينتظر عدد ضخم من المواطنين إعلان نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 الجديدة، وذلك عقبما انتهى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من استقبال طلبات حجز شقق سكن لكافة المصريين في المرحلة الخامسة عبر الموقع الإلكتروني.

وكشف الصندوق عن انتهاء مهلة حجز ورفع أوراق التقديم على شقق المرحلة من المبادرة الرئاسية، منتظرين نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025.

وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز في السطور التالية حول تفاصيل نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 وطريقة الاستعلام,

طريقة الاستعلام عن نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025

وقد نشر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إنفوجراف، موضحاً طريقه عدد المتقدمين لحجز شقق سكن لكل المصريين 5، حيث تم بالفعل بيع نحو 762 ألفا و479 كراسة شروط، وذلك إضافة إلى سداد 589 ألف مواطن لمقدمات جدية الحجز، كما لفت أيضاً إلى أن 571 ألف مواطن قد سجلوا على الموقع الإلكتروني للصندوق.

موعد إعلان نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025

وشددت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، على أن نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 سوف تعلن قريبًا، وسوف يتم إخطار كافة المتقدمين بنتائج طلباتهم عن طريق رسائل SMS على الأرقام المسجلة أثناء التقديم، كما من الممكن للمتقدمين الاستعلام إلكترونيًا عبر موقع الصندوق الرسمي.

طريقة الإستعلام عن حجز نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025

أولا قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ثم قم باختيار أيقونة "الاستعلام عن طلبات التخصيص".

وبعد ذلك قم بتحديد المشروع الذي تم التقديم عليه.

وبعدها قم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا (بشرط أن تكون البطاقة سارية).

وأخيراً قم بالضغط على "استعلام" لمعرفة النتيجة.

الفئات المستحقة للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

- المتزوج ويعول.

- الأرمل/ الأرملة ويعول.

- المطلق/ المطلقة ويعول.

- المتزوج ولا يعول.

- الأعزب (ويشمل المطلق أو الأرمل الذي لا يعول).

وتم التوضيح أيضاً أن الأولوية تُمنح للأسرة ذات العدد الأقل، وفي حين تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنًا.

مشروع سكن لكل المصريين

أوضحت وزارة الإسكان الاجتماعي أنه قد تم الإنتهاء من تنفيذ 721 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وجارٍ العمل على تنفيذ المزيد من الوحدات السكنية لمتوسطي ومنخفضي الدخل في كافة المحافظات.

نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025

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