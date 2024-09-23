بدأ العد التنازلي.. آخر موعد لتلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء

التصالح علي مخالفات البناء.. تصدر البحث عن آخر موعد لتلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر 2024.

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي آخر موعد لتلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء، خاصة بعد التسهيلات الجديدة التي أعلنتها وزيرة التنمية المحلية.

التصالح علي مخالفات البناء

آخر موعد لتلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء

وفقًا لتصريحات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فإن آخر موعد لتلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء هو 4 نوفمبر المقبل، وبهذا يتبقى 42 يومًا على انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وطبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، يعتبر يوم 4 نوفمبر المقبل آخر موعد لتلقى طلبات التصالح علي مخالفات البناء.

وكانت المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات، قد بدأت من الثلاثاء 7 مايو 2024، في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، بهدف ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

أبلكيشن التصالح

وتم إتاحة أبلكيشن جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات بناء قبل تاريخ 15/10/2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح علي مخالفات البناء الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.

كتيب للاستفسارات حول قانون التصالح علي مخالفات البناء

وتبذل وزارة الإسكان في ملف التصالح علي مخالفات البناء، حيث شكلت لحنة حاليًا لإعداد كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول قانون التصالح علي مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وسيتم إصداره قريباً، ونشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون

وسيتم إتاحة الكتيب إلكترونيًا لجميع المواطنين، وذلك حرصاً من الدولة على توعية المواطنين، وتعريفهم بالقانون، والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالقانون.

وفي نفس الصدد، زفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشري سارة للمواطنين، حيث أعلنت عن تسهيلات جديدة لـ التصالح علي مخالفات البناء، وأعلنت عن أنه تم إصدار توجيهات للمحافظات بعدد من الخطوات والإجراءات للتسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

وأضافت الوزيرة أن من بينها إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات، حيث ستتولى الجهة الإدارية الحصول على الموافقات والتنسيق مع جهات الولاية بدلًا من المواطن.

استعلام بيان جهة الولاية مجانًا

وتابعت أنه تم إتاحة استعلام بيان جهة الولاية للمواطن مجانًا في المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى التسهيل في إجراءات المراجعة بالتنسيق مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

التصالح علي مخالفات البناء

التصالح على الجراجات

ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إتاحة التصالح على الجراجات وفقًا لبعض الضوابط وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع، مشيرة إلى أنه تم إتاحة سداد رسوم التصالح عبر كافة وسائل الدفع الالكتروني المتاحة للمواطنين تيسيرًا عليهم.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المواطنين الذين تقدموا على التصالح وفقًا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات واستكمال باقى الإجراءات الخاصة بالتصالح تم إعطائهم فرصة أخيرة لاستكمال الأوراق والمستندات فيما لا يزيد عن 30 يومًا من تاريخ إبلاغهم.

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