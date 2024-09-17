انتهز الفرصة وقدم بسرعة.. تسهيلات جديدة لـ التصالح علي مخالفات البناء

التصالح علي مخالفات البناء.. تصدر البحث عن التسهيلات الجديدة لـ التصالح علي مخالفات البناء محرك البحث جوجل، اليوم الأربعاء، وذلك بعد الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها وزيرة التنمية المحلية.

ويعرض “الموجز” خلال السطور التالية تفاصيل التسهيلات الجديدة لـ التصالح علي مخالفات البناء التي أعلنتها وزيرة التنمية المحلية والأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح.

التصالح علي مخالفات البناء

تسهيلات جديدة لـ التصالح علي مخالفات البناء

زفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشري سارة للمواطنين حيث أعلنت عن تسهيلات جديدة لـ التصالح علي مخالفات البناء، وأعلنت عن أنه تم إصدار توجيهات للمحافظات بعدد من الخطوات والإجراءات للتسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

وأضافت الوزيرة أن من بينها إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات، حيث ستتولى الجهة الإدارية الحصول على الموافقات والتنسيق مع جهات الولاية بدلًا من المواطن.

وتابعت أنه تم إتاحة استعلام بيان جهة ولاية للمواطن مجانًا في المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى التسهيل في إجراءات المراجعة بالتنسيق مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

إتاحة التصالح على الجراجات

ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إتاحة التصالح على الجراجات وفقًا لبعض الضوابط وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع، مشيرة إلى أنه تم إتاحة سداد رسوم التصالح عبر كافة وسائل الدفع الالكتروني المتاحة للمواطنين تيسيرًا عليهم.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المواطنين الذين تقدموا على التصالح وفقًا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات واستكمال باقى الإجراءات الخاصة بالتصالح تم إعطائهم فرصة أخيرة لاستكمال الأوراق والمستندات فيما لا يزيد عن 30 يومًا من تاريخ إبلاغهم.

التصالح علي مخالفات البناء

الأوراق المطلوبة لـ التصالح على مخالفات البناء 2024

يجب توافر العديد من الأوراق للتقديم على التصالح على مخالفات البناء 2024 ومنها:

صورة خاصة من بطاقة الرقم القومي.

إرفاق المستند الخاص بالمخالفة في المبنى التي ترغب بتقديم طلب التصالح إليه.

إرفاق شهادة من الحي التابع للمبنى.

إرفاق المحضر الخاص بالمخالفة.

يلزم أن يتم تقديم المستندات الخاصة بالحيازة القانونية أو الإيجار أو الملكية للمبنى التي ترغب في تقديم طلب التصالح عليه.

إرفاق التقرير الخاص بسلامة المبنى.

يجب أن يتم تقديم صورة من الوصل الخاص بالمرافق.

إرفاق نسخة من رخصة المبنى والرسم الهندسي بالنسبة له أيضًا.

مستند خاص يوضح المخالفة الموجودة والإجراءات التي ينبغي أن يتم اتباعها.

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