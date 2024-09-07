التصالح علي مخالفات البناء 2024.. تعرف علي المستندات المطلوبة وسعر المتر

التصالح على مخالفات البناء 2024.. ارتفعت معدلات بحث المواطنين عن التصالح علي مخالفات البناء 2024، اليوم السبت 7 سبتمبر 2024، لمعرفة شروط التصالح والمستندات المطلوبة والأسعار بناءً علي المساحة والموقع.

ويهتم كثير من المواطنين وخاصة أصحاب العمارات والوحدات السكنية المخالفة بتقنين أوضاعهم القانونية، من خلال التقديم علي طلب التصالح علي مخالفات البناء 2024.

شروط التصالح على مخالفات البناء 2024

ويستعرض “الموجز” خلال التقرير التالي شروط التصالح والمستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح علي مخالفات البناء 2024، والأسعار بناءً علي المساحة والموقع.

التصالح علي مخالفات البناء 2024

وبخصوص شروط التصالح علي مخالفات البناء، فقد حددتها وزارة التنمية المحلية كالآتي:

تقنين وضع الأرض في حالة مخالفات البناء على أملاك الدولة.

تقرير السلامة الإنشائية للعقار.

التصالح يكون على مخالفات البناء فقط.

تحديد الحيز للكتل السكنية القريبة من الأحوزة لإدخالها في التصالح.

المستندات المطلوبة لـ التصالح على مخالفات البناء 2024

يجب توافر العديد من المستندات للتقديم على التصالح على مخالفات البناء 2024 ومنها:

صورة خاصة من بطاقة الرقم القومي.

إرفاق المستند الخاص بالمخالفة في المبنى التي ترغب بتقديم طلب التصالح إليه.

إرفاق شهادة من الحي التابع للمبنى.

إرفاق المحضر الخاص بالمخالفة.

يلزم أن يتم تقديم المستندات الخاصة بالحيازة القانونية أو الإيجار أو الملكية للمبنى التي ترغب في تقديم طلب التصالح عليه.

إرفاق التقرير الخاص بسلامة المبنى.

يجب أن يتم تقديم صورة من الوصل الخاص بالمرافق.

إرفاق نسخة من رخصة المبنى والرسم الهندسي بالنسبة له أيضًا.

مستند خاص يوضح المخالفة الموجودة والإجراءات التي ينبغي أن يتم اتباعها.

التصالح علي مخالفات البناء 2024

أسعار التصالح علي مخالفات البناء 2024

وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء 2024، أسعار التصالح علي مخالفات البناء بناءً على المساحة والموقع، وهي كالآتي:

للمساحات التي تزيد على 500 حتى 1000 متر: بقيمة 1000 جنيه للقرى، و2000 جنيه للمدن.

للمساحات التي تصل إلى 250 متر: بقيمة 125 جنيهًا للقرى، و 500 جنيه للمدن.

للمساحات التي تزيد على 500 حتى 1000 متر: بقيمة 1000 جنيه للقرى، و2000 جنيه للمدن.

للمساحات التي تزيد على 1000 حتى 2000 متر: بقيمة 2000 جنيه للقرى، و3000 جنيه بالمدن.

للمساحات التي تزيد على 4000 متر: بقيمة 5000 جنيه للمدن والقرى.

للمساحات التي تزيد على 250 حتى 500 متر: بقيمة 250 جنيهًا للقرى، و1000 جنيه للمدن.

للمساحات التي تزيد على 2000 حتى 4000 متر: بقيمة 3500 جنيه للقرى، و4000 جنيه للمدن.

أبليكيشن التصالح علي مخالفات البناء 2024

ومنذ 7 مايو 2024، استقبلت المحافظات طلبات التصالح علي مخالفات البناء من خلال المراكز التكنولوجية، وبوابة خدمات المحليات، و أبليكيشن التصالح على الهاتف المحمول.

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