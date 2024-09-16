شروط قبول التصالح في مخالفات البناء والأوراق المطلوبة

شروط قبول التصالح في مخالفات البناء.. تصدر البحث عن شروط قبول التصالح في مخالفات البناء، محرك البحث العالمي جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024.

ويهتم كثير من المواطنين وخاصة أصحاب العمارات والوحدات السكنية المخالفة بتقنين أوضاعهم القانونية، ولذلك يبحثون عن شروط قبول التصالح في مخالفات البناء، للتقديم علي طلب التصالح علي مخالفات البناء 2024.

شروط قبول التصالح في مخالفات البناء

ويستعرض “الموجز” خلال التقرير التالي شروط قبول التصالح في مخالفات البناء، والمستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح علي مخالفات البناء 2024، والأسعار بناءً علي المساحة والموقع.

شروط قبول التصالح في مخالفات البناء

وبخصوص شروط التصالح علي مخالفات البناء، فقد حددتها وزارة التنمية المحلية كالآتي:

تقنين وضع الأرض في حالة مخالفات البناء على أملاك الدولة.

تقرير السلامة الإنشائية للعقار.

التصالح يكون على مخالفات البناء فقط.

تحديد الحيز للكتل السكنية القريبة من الأحوزة لإدخالها في التصالح.

خطوات تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء

حدد القانون الصادر برقم 187 لسنة 2023، خطوات تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء، والتي جاءت كالتالي:

على المواطن الراغب في تقنين أوضاعه، تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء بالوحدة المحلية أو الحي التابع له المبنى المخالف.

سداد رسوم فحص الوحدة «المخالفة»، وتختلف قيمة الرسوم من مكان لآخر.

سداد رسوم التصالح في مخالفات البناء في حالة قبول الطلب المقدم.

سيحصل المواطن على شهادة تفيد بالتصالح في مخالفات البناء، ووقف أي دعاوى أخرى في حالة قبول طلب التصالح.

سداد 25% من القيمة الإجمالية.

سيحصل المواطن على قرار بتسوية المخالفات فور الانتهاء من دفع قيمة التصالح في مخالفات البناء كاملة.

المستندات المطلوبة لـ التصالح على مخالفات البناء 2024

يجب توافر العديد من المستندات للتقديم على التصالح على مخالفات البناء 2024 ومنها:

صورة خاصة من بطاقة الرقم القومي.

إرفاق المستند الخاص بالمخالفة في المبنى التي ترغب بتقديم طلب التصالح إليه.

إرفاق شهادة من الحي التابع للمبنى.

إرفاق المحضر الخاص بالمخالفة.

يلزم أن يتم تقديم المستندات الخاصة بالحيازة القانونية أو الإيجار أو الملكية للمبنى التي ترغب في تقديم طلب التصالح عليه.

إرفاق التقرير الخاص بسلامة المبنى.

يجب أن يتم تقديم صورة من الوصل الخاص بالمرافق.

إرفاق نسخة من رخصة المبنى والرسم الهندسي بالنسبة له أيضًا.

مستند خاص يوضح المخالفة الموجودة والإجراءات التي ينبغي أن يتم اتباعها.

أسعار التصالح علي مخالفات البناء 2024

وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء 2024، أسعار التصالح علي مخالفات البناء بناءً على المساحة والموقع، وهي كالآتي:

للمساحات التي تزيد على 500 حتى 1000 متر: بقيمة 1000 جنيه للقرى، و2000 جنيه للمدن.

للمساحات التي تصل إلى 250 متر: بقيمة 125 جنيهًا للقرى، و 500 جنيه للمدن.

للمساحات التي تزيد على 500 حتى 1000 متر: بقيمة 1000 جنيه للقرى، و2000 جنيه للمدن.

للمساحات التي تزيد على 1000 حتى 2000 متر: بقيمة 2000 جنيه للقرى، و3000 جنيه بالمدن.

للمساحات التي تزيد على 4000 متر: بقيمة 5000 جنيه للمدن والقرى.

للمساحات التي تزيد على 250 حتى 500 متر: بقيمة 250 جنيهًا للقرى، و1000 جنيه للمدن.

للمساحات التي تزيد على 2000 حتى 4000 متر: بقيمة 3500 جنيه للقرى، و4000 جنيه للمدن.

شروط قبول التصالح في مخالفات البناء

أبليكيشن التصالح علي مخالفات البناء 2024

ومنذ 7 مايو 2024، استقبلت المحافظات طلبات التصالح علي مخالفات البناء من خلال المراكز التكنولوجية، وبوابة خدمات المحليات، و أبليكيشن التصالح على الهاتف المحمول.

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