التفاصيل الكاملة لـ افتتاح معرض صنع بالتعليم الفني في الجيزة.. صور

معرض صنع بالتعليم الفني.. في إطار دعم الدولة لمبادرة "كلنا واحد" لمواجهة الغلاء، افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المعرض السنوي "صنع بالتعليم الفني" الذي تنظمه مديرية التربية والتعليم، وذلك بمدرسة إمبابة الصناعية بنين للتأسيس العسكري.

وبحسب بيان المحافظة لـ الموجز، يهدف المعرض إلى إبراز منتجات المدارس التجارية والزراعية والصناعية، في خطوة تعزز دور التعليم الفني في دعم المجتمع.

معرض صنع بالتعليم الفني

تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل

وخلال جولته التفقدية، أكد محافظ الجيزة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الشباب ورعاية مواهبهم وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال تعزيز قدراتهم الفنية والمعرفية وتزويدهم بالإمكانات اللازمة للتميز في مسيرتهم المهنية.

معرض صنع بالتعليم الفني

وأشاد المحافظ بمستوى المنتجات التي عرضها الطلاب، في معرض صنع بالتعليم الفني والتي تعكس تطورًا كبيرًا في المهارات الفنية والتقنية، مشيرًا إلى أهمية المعرض في تحفيز الطلاب على الإنتاج والإبداع.

معرض صنع بالتعليم الفني

معرض صنع بالتعليم الفني يحارب ارتفاع الأسعار

وأوضح النجار أن التعليم الفني يلعب دورًا هامًا في مكافحة ارتفاع الأسعار من خلال توفير منتجات صناعية وزراعية بأسعار مناسبة، بما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، فضلًا عن ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وتحقيق التكامل بين التعليم والإنتاج.

معرض صنع بالتعليم الفني

18 مدرسة فنية تشارك في معرض صنع بالتعليم الفني بالجيزة

ومن جانبه، أشار سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى أن المعرض شهد مشاركة 18 مدرسة من إدارات تعليمية مختلفة، مثل شمال الجيزة والعجوزة والعمرانية وجنوب الجيزة وأكتوبر وأطفيح والعياط والبدرشين ومنشأة القناطر، وشمل المعرض منتجات متنوعة مثل الصناعات الغذائية، الملابس الجاهزة، الأثاث، الإلكترونيات، التبريد والتكييف، المعادن والزخرفة.

معرض صنع بالتعليم الفني

وقد حضر الافتتاح العميد محمد أحمد شافعي، المستشار العسكري للمحافظة، والسيد بدوي علام، رئيس مجلس الأمناء، إلى جانب عدد من ممثلي الإدارات التعليمية، وسط أجواء احتفالية.

وزير الشباب ومحافظ الجيزة يفتتحان ملاعب نادي الصحفيين النهري

في سياق آخر، شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، افتتاح ملاعب نادي الصحفيين النهري للتجديف والرياضات المائية، بمشاركة الإعلامي محمد شبانة رئيس مجلس إدارة النادي وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.

افتتاح نادي الصحفيين

استُهِل الافتتاح بمباراة ودية لرياضة البادل تنس شارك فيها الوزير والمحافظ والإعلامي محمد شبانة، وسط أجواء احتفالية تعكس الاهتمام بتطوير المنشآت الرياضية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن تطوير النادي يأتي في إطار استراتيجية وزارة الشباب لدعم البنية التحتية الرياضية والاجتماعية في مختلف المحافظات، ضمن خطة الدولة لبناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته البدنية والاجتماعية.

وأشاد الوزير بجهود مجلس إدارة النادي في تنفيذ مشروع التطوير وفق أحدث المعايير الهندسية، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنفيذ خطط تحديث شاملة للمنشآت الرياضية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

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