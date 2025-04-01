العيد أحلى في مراكز شباب الجيزة.. حفلات ومفاجآت ترفيهية

في إطار الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، استمرت مراكز شباب الجيزة في تقديم الأنشطة المتنوعة للمواطنين من جميع الأعمار، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" في اليوم الأول للعيد، وفق بيان ورد إلى الموجز اليوم.

حيث فتحت المراكز أبوابها لاستقبال الجماهير والنشء والشباب، وتوفير أجواء ترفيهية ورياضية مميزة في ثاني أيام عيد الفطر.

مراكز شباب الجيزة

محافظ الجيزة يتابع أنشطة مراكز الشباب

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الأنشطة والبرامج التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة، حيث شهدت المراكز مجموعة واسعة من الفعاليات الرياضية والترفيهية التي تهدف إلى تعزيز التفاعل المجتمعي بين المواطنين بمختلف فئاتهم.

وأشاد المحافظ بالدور المهم الذي تلعبه مراكز الشباب في تقديم خدمات متنوعة تلبي احتياجات كافة الفئات العمرية.

أنشطة مراكز شباب الجيزة

وأكد المهندس عادل النجار على ضرورة استمرار تنظيم الفعاليات والأنشطة الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب طوال العام، وذلك بهدف ضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين في كافة أوقات السنة، وتعزيز التواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

برامج وفعاليات متنوعة لاحتفالات العيد

تضمنت الاحتفالات التي شهدتها مراكز الشباب في ثاني أيام عيد الفطر المبارك العديد من الفقرات والبرامج المتنوعة، والتي شملت فقرات ترويحية وفنية واستعراضية. كما تم توزيع الهدايا على الأطفال لزيادة أجواء البهجة والسرور في جميع المراكز.

وتخللت هذه الأنشطة العديد من الألعاب الترفيهية التي استمتع بها الرواد والأعضاء، مثل الألعاب الإلكترونية، وتنس الطاولة، والبلياردو، بالإضافة إلى مباريات كرة القدم والملاهي.

إقبال غير مسبوق على مراكز الشباب

من جانبه، أكد الدكتور محمود الصبروط، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، أن اليوم الأول للعيد شهد إقبالًا غير مسبوق من قبل المواطنين على جميع مراكز شباب الجيزة. وهو ما يعكس تفاعل المواطنين مع الأنشطة المقدمة ويثبت أن مراكز الشباب تعتبر مراكز خدمة مجتمعية مهمة تهدف إلى تقديم الخدمات لجميع الفئات العمرية، بدءًا من النشء والشباب وصولاً إلى جميع المواطنين.

مراكز شباب الجيزة

أضاف الصبروط أن المراكز لعبت دورًا كبيرًا في تقديم جميع الأنشطة التي تلبي احتياجات المواطنين، بما في ذلك الأنشطة الترفيهية والرياضية التي تعزز من التواصل المجتمعي وتنمي روح التعاون والتنافس بين الأفراد.

وأشار إلى أن مراكز الشباب في الجيزة ستظل منبرًا حيويًا للأنشطة التي تهدف إلى خدمة المجتمع وتعزيز الروح الرياضية والترفيهية في أوقات الأعياد والعطلات الرسمية.

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