الجيزة تضبط 98 مخالفة تموينية في المحال والمخابز أول أيام عيد الفطر

مخالفات تموينية في الجيزة.. في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك، أعلنت محافظة الجيزة، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط 98 مخالفة تموينية في أول أيام العيد، شملت تلاعباً في الأسعار وعدم الالتزام بالمواصفات والأوزان المحددة للخبز، جاء ذلك وفق بيان حصل الموجز على نسخة منه.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين في أجواء العيد.

مخالفات تموينية

ضبط المخالفات في أول أيام عيد الفطر

أوضحت مديرية التموين بالجيزة أن المخالفات التي تم ضبطها تنوعت ما بين التلاعب بأسعار المواد التموينية وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية والأوزان المحددة للخبز.

وقد تم تحرير محاضر رسمية للمخالفين في جميع الحالات، حيث تم التعاون مع الأحياء والمراكز والمدن المعنية لضمان تنفيذ العقوبات اللازمة.

التنسيق بين الجهات المعنية لتأمين السلع

ومن جانبه، أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على حرص المحافظة الشديد على توفير جميع احتياجات المواطنين من السلع الغذائية خلال عطلة العيد.

وأشار إلى أن المسؤولين في الجهات المعنية تم توجيههم لتشكيل لجان متابعة لضمان استقرار الأسواق ووفرة السلع، كما شدد على ضرورة مراقبة توريد المواد الغذائية والتأكد من سلامتها قبل وصولها إلى الأسواق.

تشكيل 20 لجنة لمتابعة الأسواق

في إطار تنفيذ خطة المحافظة لمتابعة أسواق المواد التموينية، قامت المحافظة بتشكيل 20 لجنة لمتابعة الأسواق على مدار أيام عيد الفطر المبارك.

وقد تضمنت هذه اللجان ممثلين عن مديرية التموين، بالإضافة إلى ممثلين عن الأحياء والمراكز لضمان التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة.

كما تم التأكد من توفر كميات كافية من السلع الاستراتيجية مثل اللحوم والدواجن والأسماك لتلبية احتياجات المواطنين.

استقرار عرض أسطوانات البوتاجاز والخبز

وأوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن عمليات عرض أسطوانات البوتاجاز والخبز شهدت استقراراً تاماً خلال إجازة العيد، حيث تم الالتزام التام بالأسعار المعلنة من قبل الجهات الموردة.

وأضاف أنه تم تنفيذ حملات رقابية دورية طوال أيام العيد لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات التموينية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان التزام الجميع بالأسعار المحددة والمواصفات المطلوبة.

مخالفات تموينية

استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق

كما أشار بلاسي إلى استمرار الحملات الرقابية التي تنظمها مديرية التموين بالتنسيق مع الأحياء والمراكز طوال أيام إجازة العيد.

وقد استهدفت هذه الحملات الأسواق الكبرى والمناطق الشعبية لضبط أي حالات تلاعب بالأسعار أو غش تجاري، بالإضافة إلى التأكد من صلاحية السلع المعروضة في الأسواق.

في الختام، أكدت محافظة الجيزة أن الأجهزة المعنية ستواصل جهودها لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين طوال فترة العيد، مع تشديد الرقابة على الأسواق لضمان عدم تكرار أي مخالفات تموينية.

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