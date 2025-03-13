محافظ الجيزة يعتمد حركة ترقيات المعلمين مع صرف البدلات المالية للمترقين

اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حركة ترقيات المعلمين لـ 39 من شاغلي وظائف المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين العاملين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك بعد استيفائهم البرامج التدريبية التي نظمتها الأكاديمية المهنية للمعلمين، والتي تعد شرطًا أساسيًا للترقية إلى الدرجات الوظيفية الأعلى.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة لمعرفة القرار الوزاري لحركة ترقيات المعلمين برقم 8 لسنة 2025، والذي ينظم إجراءات منح شهادة الصلاحية للترقية للمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين الذين أكملوا التدريبات اللازمة، واستوفوا شروط شغل الوظائف الأعلى.

ترقيات المعلمين

تطبيق قرار حركة ترقيات المعلمين

ووفقًا لمذكرة مديرية التربية والتعليم، سيتم تطبيق قرار حركة ترقيات المعلمين بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير 2024، مما يتيح للمعلمين والأخصائيين الاستفادة من المزايا المالية المرتبطة بالترقية.

رفع كفاءة المعلمين

قال محافظ الجيزة إن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، ورفع كفاءة المعلمين، ودعمهم مهنيًا واجتماعيًا، بما يسهم في تحسين جودة التعليم داخل المدارس.

ترقيات المعلمين

شدد على حرص المحافظة على تحقيق العدالة الوظيفية للعاملين بقطاع التعليم، ومنحهم المستحقات التي تضمن تطوير أدائهم المهني من ضمنها ترقيات المعلمين حيث تضمن القرار أيضًا صرف البدلات المالية للمعلمين.

صرف البدلات المالية للمعلمين المترقين

تضمن قرار المحافظ منح المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين علاوة ترقية المعلمين وبدل الاعتماد وفقًا للقوانين المنظمة، على أن يبدأ صرف المستحقات المالية اعتبارًا من الشهر التالي لصدور القرار رقم 1334 لسنة 2024.

قرار صرف المستحقات المالية لمعلمي الحصة

وفي سياق آخر، أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرار رسمي بسرعة صرفة كافة المستحقات المالية لمعلمي الحصة والتي تصل إلى 50 جنيه على حصة.

طريقة حساب بدلات المعلمين

أعلنت المديريات التعليمية عن آلية صرف بدل تطوير المنظومة التعليمية للمعلمين، حيث يتم تحديد قيمة الحصة وفقًا للدرجة الوظيفية لكل معلم على النحو التالي:

المعلم المساعد والمعلم تبلغ قيمة الحصة 8.33 جنيه، حيث يتم حسابها بقسمة 800 جنيه على 96 حصة. معلم أول تصل قيمة الحصة إلى 9.09 جنيه، وذلك بقسمة 800 جنيه على 88 حصة. معلم أول أ يحصل على 10 جنيهات للحصة، وفقًا لحساب 800 جنيه على 80 حصة. معلم خبير تقدر قيمة الحصة بـ 11.11 جنيه، حيث يتم تقسيم 800 جنيه على 72 حصة. معلم كبير يحصل على 12.50 جنيه للحصة، وفقًا لمعادلة 800 جنيه مقسومة على 64 حصة.

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