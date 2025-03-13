تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025.. إليك الرابط الرسمي

أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية للتقدم لامتحانات الترم الثاني، حيث يمكن للطلاب تسجيل بيانات الاستمارة الإلكترونية من خلال الرابط الرسمي الذي خصصته الوزارة.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 للطلاب الذين لم يسجلوا في الترم الأول، لذلك لديهم الفرصة للتسجيل في الترم الثاني للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025.

استمارة الصف الثالث الإعدادي

رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 من هنـــــــــا ويمكن التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنــــــا . اختيار الخدمات الإلكترونية ثم الضغط على منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية. تسجيل البريد الإلكتروني الموحد للطالب، والذي يتم تفعيله عبر منصة الحساب المدرسي الموحد. إدخال الرقم السري الخاص بالطالب. ملء الاستمارة الإلكترونية بالمعلومات المطلوبة، مع التأكد من صحة البيانات المسجلة. رفع صورة شخصية حديثة للطالب، على أن تكون مطابقة للصورة المقدمة للمدرسة. مراجعة جميع البيانات قبل الضغط على "حفظ" لضمان دقة المعلومات المسجلة.

مستندات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

حددت وزارة التربية والتعليم مستندات وأوراق مطلوبة لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025 وهي كالتالي:

استمارة الشهادة الاعدادية

5 صور شخصية حديثة مقاس 4×6 بخلفية بيضاء، مع طباعة اسم الطالب على كل صورة.

إيصال سداد المصروفات المدرسية الأصلي للعام الدراسي الحالي، مع نسختين منه.

إيصال سداد رسوم الامتحان الأصلي يتم دفعه في البريد، مع نسختين منه.

أصل شهادة الميلاد الإلكترونية للطالب.

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، مع تسجيل رقم الهاتف عليها.

نسخة مطبوعة من استمارة التقدم الإلكترونية.

تسليم جميع المستندات في حافظة بلاستيكية إلى المدرسة.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

من المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني يوم السبت 31 مايو 2025 وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025 وفقًا للخرية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

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