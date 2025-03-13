التعديلات الجديدة على مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2025

امتحانات الدبلومات الفنية 2025.. أعلنت لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية عن إجراء تعديلات جديدة على جداول ومواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2025 وذلك خلال اجتماعها الأخير، لتحقيق التنسيق الكامل بين امتحانات التعليم الفني والتعليم العام، وتجنب أي تعارض بين الجداول، لضمان سير الامتحانات بسلاسة وتنظيم.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة للتعديلات الجديدة على جداول ومواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2025 وفقًا لما حددته لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية التابعة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية

تعديلات مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2025

شملت تعديلات جداول ومواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2025 العملية والتحريرية لجميع التخصصات، سواء الصناعية، الزراعية، التجارية أو الفندقية، وذلك لضمان بيئة امتحانية أكثر تنظيمًا للطلاب.

ومن المقرر أن تتماشى تعديلات مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2025 مع الجدول الزمني لامتحانات الثانوية العامة، مما يساعد في تحقيق الانضباط داخل اللجان الامتحانية وتأتي التعديلات كالتالي:

مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2025 للتعليم الصناعي

من المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2025 العملية والمهنية لطلاب الدبلومات الفنية بالنسبة لطلاب التعليم الصناعي نظام 3 و5 سنوات يوم الخميس 22 مايو 2025 وتستمر حتى الثلاثاء 27 مايو 2025، بحيث يتم عقدها قبل بدء الامتحانات التحريرية.

مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية

وتبدأ مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2025 بعد انتهاء الامتحانات التحريرية لطلاب التعليم الصناعي إعداد مهني وتعليم وتدريب مزدوج وذلك خلال الفترة من الجمعة 13 يونيو 2025 حتى الجمعة 20 يونيو 2025 وستعقد الامتحانات يوميًا في الساعة الثانية ظهرًا بعد انتهاء لجان الثانوية العامة.

جدول التقييم النهائي للدبلومات الفنية 2025

حددت لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية مواعيد التقييم النهائي المعرفي والمهاري بعد انتهاء امتحانات الجدارات الأساسية، على النحو التالي:

قطاع التعليم الزراعي تبدأ أعمال التقييم يوم الأحد 1 يونيو 2025 وتستمر حتى الجمعة 13 يونيو 2025، ويتم التقييم على دفعتين يوميًا.

قطاع التعليم التجاري يُجرى التقييم في الفترة من الاثنين 2 يونيو 2025 حتى السبت 14 يونيو 2025، بمعدل دفعتين يوميًا.

قطاع التعليم الفندقي تستمر أعمال التقييم من الاثنين 2 يونيو 2025 حتى الخميس 12 يونيو 2025، بمعدل دفعتين يوميًا.

قطاع التعليم الصناعي تمتد فترة التقييم من الثلاثاء 3 يونيو 2025 حتى السبت 14 يونيو 2025، مع تخصيص يوم السبت 14 يونيو لفترة مسائية واحدة فقط.

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