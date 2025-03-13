جدول امتحانات الثانوية العامة نظام جديد 2025.. وموعد بدء الامتحان

جدول امتحانات الثانوية العامة نظام جديد 2025.. اعتمد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحانات الثانوية العامة للنظامين بالنسبة للجدول (الجديد والقديم) للدور الأول لعام 2025.

وبجانب جدول امتحانات الثانوية العامة نظام جديد 2025، تم اعتماد جداول امتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدارس المكفوفين للنظامين.

جدول امتحانات الثانوية العامة نظام جديد 2025

تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.

وحرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام الجديد

يقدم لكم موقع الموجز جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام الجديد، والذي جاء على النحو التالي:

جدول امتحانات الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم ورياضيات)

الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية

الخميس 26 يونيو 2025: الفيزياء

الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025: الكيمياء

الأحد 6 يوليو 2025: الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)

الخميس 10 يوليو 2025: الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) والأحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة الشعبة الأدبية

الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية

الخميس 26 يونيو 2025: التاريخ

الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025: الجغرافيا

الخميس 10 يوليو 2025: الإحصاء والفلسفة والمنطق

يُلاحظ أن الامتحانات تبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع، مثل التربية الدينية والتربية الوطنية، مما يساهم في تقليل التوتر والرهبة لدى الطلاب.

الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة

حددت الوزارة الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2025 على النظام الجديد، وتشمل:

الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2024/2025، بشرط حضور نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة ليُعتبروا طلابًا منتظمين.

الطلاب الناجحين في الصف الثاني الثانوي منذ تطبيق النظام الحديث عام 2012/2013 ولم يتقدموا للامتحان من قبل.

الطلاب الذين تم إسقاط قيدهم بسبب عذر قهري معتمد، وفقًا للقرار الوزاري رقم 237 لسنة 2004.

تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وتحقيق العدالة في العملية التعليمية.

توجيهات هامة للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة

الالتزام بالحضور: يُنصح الطلاب بالالتزام بنسبة الحضور المطلوبة لضمان معاملتهم كطلاب منتظمين.

الاستفادة من فترات المراجعة: تم توفير فترات زمنية كافية بين الامتحانات، لذا يجب على الطلاب استغلالها بشكل جيد للمراجعة والتحضير.

الاطلاع على التعليمات: يجب على الطلاب متابعة التعليمات الصادرة من الوزارة والمدارس بشأن الامتحانات لضمان الالتزام بالإرشادات والتوجيهات.

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