ضوابط تأمين امتحانات الثانوية العامة 2025.. التفاصيل الكاملة

ضوابط تأمين امتحانات الثانوية العامة 2025.. تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر لعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2025، والمقرر انطلاقها في 14 يونيو المقبل.

وفي إطار الحرص على ضمان سير الامتحانات بنزاهة وشفافية، وضعت الوزارة مجموعة من ضوابط تأمين امتحانات الثانوية العامة 2025 والإجراءات الأمنية المشددة لتأمين الامتحانات والحد من ظاهرة الغش.

ضوابط تأمين امتحانات الثانوية العامة 2025

يقدم لكم موقع الموجز تفاصيل ضوابط تأمين امتحانات الثانوية العامة 2025 والإجراءات التي تهدف إلى توفير بيئة امتحانية آمنة وعادلة لجميع الطلاب.

مقترح عقد الامتحانات خارج المدارس

تدرس الوزارة مقترحًا لعقد امتحانات الثانوية العامة في أماكن مختلفة، مثل الجامعات أو قاعات مجهزة خارج المدارس التقليدية، بهدف التصدي لمحاولات الغش، ومع ذلك، قد يؤدي بعض الطلاب امتحاناتهم داخل المدارس، خاصةً في المناطق التي تبعد فيها الجامعات عن محل إقامة الطلاب أو مدارسهم المقيدين بها، هذا المقترح لا يزال قيد الدراسة ولم يتم اعتماده بعد.

تقليص عدد الأسئلة في بعض المواد

أعلنت الوزارة عن تقليص عدد أسئلة امتحان الرياضيات التطبيقية لشعبة علمي رياضيات إلى 20 سؤالًا فقط، بدلًا من 40 سؤالًا كما كان في الأعوام السابقة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحسين جودة الامتحانات وتخفيف العبء على الطلاب، مع الحفاظ على مستوى التقييم المطلوب.

ضوابط الاستعانة بمرافق في الامتحانات

حددت الوزارة ضوابط تأمين امتحانات الثانوية العامة 2025 للاستعانة بمرافق للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الامتحانات، بما في ذلك تقديم تقرير طبي معتمد ومختوم من اللجنة الطبية العامة التابعة له.

يأتي ذلك لضمان توفير الدعم اللازم لهؤلاء الطلاب وتمكينهم من أداء الامتحانات في ظروف مناسبة.

الالتزام بضوابط تأمين امتحانات الثانوية العامة 2025 المحددة

شددت الوزارة على ضرورة التزام الطلاب بضوابط تأمين امتحانات الثانوية العامة 2025 المحددة لضمان سير جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 بسلاسة دون معوقات.

يُذكر أن الامتحانات ستبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع، مثل التربية الدينية والتربية الوطنية، وذلك لتقليل التوتر والقلق لدى الطلاب.

من خلال هذه الإجراءات والضوابط، تسعى وزارة التربية والتعليم إلى توفير بيئة امتحانية آمنة وعادلة لجميع الطلاب، وضمان نزاهة وشفافية عملية التقييم في امتحانات الثانوية العامة لعام 2025.

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