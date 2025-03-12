جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام الجديد.. علمي وأدبي

يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية بالنظام الجديد بعد اعتماد وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف للجدول.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل لمعرفة جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لجميع الشعب فب النظام الجديد، ويشمل الجدول الامتحانات الخاصة بشعبتي العلمي علوم ورياضة والأدبي، حيث تم ترتيب المواد وفق مواعيد الامتحانات لكل شعبة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد 15 يونيو 2025 بدلا من 14 يونيو، حيث من المقرر أن تحدد الموعد اانهائي أيضا لطلاب الدور الثاني.

جدول امتحانات الثانوية العامة لعلمي علوم

حددت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب شعبة العلمي علوم في النظام الجديد المطبق شهر أغسطس الماضي.

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو اللغة العربية

الخميس 26 يونيو الفيزياء

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو الكيمياء

الخميس 10 يوليو الأحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي رياضة

أكدت وزارة التربية والتعليم أن جميع الشعب ستبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم 15 يونيو، وجدول شعبة علمي رياضة النظام الجديد كالتالي:

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو اللغة العربية

الخميس 26 يونيو الفيزياء

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو الكيمياء

الأحد 6 يوليو الرياضيات البحتة

الخميس 10 يوليو الرياضيات التطبيقية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 أدبي

حددت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب شعبة الأدبي.

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو اللغة العربية

الخميس 26 يونيو التاريخ

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو الجغرافيا

الخميس 10 يوليو الإحصاء

شددت وزارة الترببة والتعليم على الالتزام بالمواعيد المحددة مع اتخاذ جميع الإجراءات لضمان سير الامتحانات بانتظام.

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