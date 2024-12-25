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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. اعرف التفاصيل

موعد إعلان جدول امتحانات
موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2025..  يعتبر موضوعًا مهمًا للعديد من الطلاب وأولياء الأمور، إذ يعد هذا العام محط اهتمام كبير في ظل التغيرات المستمرة في النظام التعليمي.

 

وفيما يلي سنعرض لكم من خلال الموجز موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.

موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

 وحتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2025، عادةً ما تقام امتحانات الثانوية العامة في مصر في منتصف شهر يونيو من كل عام، وفقًا للخطة السنوية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

 

ولذلك يتوقع أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 في شهر يونيو المقبل، ولكن من الضروري متابعة الأخبار الرسمية من وزارة التربية والتعليم لمعرفة التواريخ الدقيقة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

وفقاً لما ذكرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 في  شهر مارس المقبل 2025.

 

اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث يعد من اختصاص الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وليس من مسؤولية المديريات التعليمية أو المحافظين.

 وأوضحت الوزارة أنه بمجرد تحديد جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2024/2025، سيتم إعلانه رسميًا من قبل الوزارة، حيث يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على إعطاء الطلاب وقتًا كافيًا للتحضير للامتحانات، مع ضمان تنظيم الجدول بما يتناسب مع الظروف المختلفة.

 مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025

لم تعلن وزارة التربية والتعليم حتى الآن بالموعد الرسمي لظهور جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ولكنها أعلنت بعض المواصفات الرسمية للامتحانات التي يمكن للطلاب الاستفادة منها للاستعداد إلى الامتحانات التدريب عليها.

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تداولت معلومات من مصادر بوزارة التربية والتعليم تقول إن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف تقدم بطلب للمجلس الأعلى للجامعات بعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي في مدرجات الجامعات لمنع حالات الغش التي تحدث سنويًا.

ولم تعلن وزارة التربية والتعليم ذلك في بيان رسمي حتى الآن سواء إذا كانت الامتحانات ستُعقد بمدرجات الجامعات أم لا، ولازال أولياء الأمور والطلاب ينتظرون القرار الرسمي للاستعداد بمعرفة أماكن امتحاناتهم.

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