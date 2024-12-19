موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 .. اعرف هتمتحن امتى؟

يترقب طلاب الثانوية العامة، وأولياء الأمور موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 حيث تعتبر من أكبر المحطات في حياة الطلاب وخلال السطور التالية ينشر لكم موقع "الموجز" موعد امتحانات الثانوية العامة ومواصفات الامتحان.



موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

ومن جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2025، وذلك بعد إعادة هيكلتها وفقاً للتعديلات التي أعلنها وزير التربية والتعليم، موضحة، أن امتحانات الثانوية العامة 2025 ستنطلق يوم السبت 14 يونيو 2025، فيما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 31 مايو 2025.

الثانوية العامة 2025

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عن مواصفات امتحانات الثانوية العامة لعام 2025، التي ستُجرى وفقًا للنظام المعدل، جاءت المواصفات كما يلي:

- امتحانات الثانوية العامة لعام 2025 ستغطي المنهج الدراسي بالكامل دون حذف لأي من الموضوعات.

- الأسئلة ستتوزع على المنهج الدراسي وفق المواصفات الفنية المعتمدة لكل مادة.

- تم تعديل بعض مواصفات الامتحانات نتيجة دمج بعض المواد في السنوات السابقة، مثل دمج مادة الجيولوجيا مع الأحياء.

- الجزء الأكبر من الأسئلة سيكون بنظام "اختيار من متعدد"، كما سيشمل الامتحان أيضًا جزءًا مقاليًا يمثل 15% من إجمالي الأسئلة.

- مجموع درجات امتحانات الثانوية العامة في النظام المعدل سيكون 320 درجة، بينما في النظام القديم ستظل 410 درجة.

كما يختبر طلاب الثانوية العامة وفق النظام الحديث في 5 مواد وفقًا لكل شعبة، ويشمل علمي علوم ما يلي:

– اللغة العربية.

– اللغة الإنجليزية.

– الأحياء.

– الجيولوجيا.

– الكيمياء والفيزياء.

علمي رياضة:

– اللغة العربية.

– اللغة الإنجليزية.

– الفيزياء.

– الكيمياء.

– الرياضيات.

أدبي

– اللغة العربية.

– اللغة الإنجليزية.

– الإحصاء.

– الجغرافيا.

– التاريخ.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة النظام القديم المؤجلين بعض المواد كل مواد نظام الثانوية العامة القديم بما فيها المواد الملغاة والمواد المضافة للمجموع.

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