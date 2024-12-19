لطلاب الثانوية العامة.. نصائح لتنظيم الوقت قبل الامتحان

تشكل الامتحانات مخاوف لكثير من طلاب وكذلك أولياء الأمور، إذ يصاب الغالبية العظمى من الطلاب بحالة من التوتر الشديد والقلق مما قد يؤدي إلى فقد التركيز وعدم القدرة على تنظيم الوقت قبل الامتحان.

ويقدم الموجز في هذه السطور عدد من النصائح لتنظيم الوقت قبل الامتحان، يوجهها الدكتور حسن شحاته، الخبير التربوي في السطور التالية:

امتحانات الثانوية العامة

نصائح لتنظيم الوقت قبل الامتحان

التخطيط ووضع خطة والمتابعة والاستمرار هو أهم عوامل النجاح في الحياة ككل وليس فقط في امتحانات الثانوية العامة، لكونها في النهاية ستصل بك لنتيجة إيجابية وإليك نصائح الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوي.

يقول شحاتة أنه يٌفضل أن يضع الطلاب جدولًا زمنيًا يتضمن أوقات مراجعة المادة الدراسية قبل موعد الامتحان.

تحديد وقت الراحة

وأضاف الخبير التربوي وعلى الطلاب تحديد أوقات للراحة بين كل مادة، مما يساعد على المذاكرة جيدًا والاستيعاب بشكل جيد.

ونصح شحاتة الطلاب بحل الامتحانات القديمة، وهو تخصيص وقت يقوم فيه الطالب بمراجعة وحل امتحانات السنوات الماضية فهي تساعد على الاستعداد لتأدية الامتحان.

المذاكرة بمكان هادئ

وأشار الخبير التربوي: من أفضل طرق المراجعة هي الابتعاد عن عوامل تشتيت الانتباه حيث المراجعة بغرفة هادئة، حتى يستطيع الطالب التركيز أثناء مراجعة المادة.

وينصح التربوي الطلاب بشرح ما قاموا بمذاكرته لأنفسهم أو لأحد أفراد العائلة فهذه الطريقة تساعد في التأكد من فهمه للمادة من عدمة.

ويوضح أن النوم لوقت كافي مدة لا تقل عن 6 ساعات أو أكثر للمساعدة على التركيز بجانب تناول الأطعمة الغنية بأوميجا 3 التي تنشط الذاكرة.

وأخيرًا نصح الخبير التربوي الطلاب بعدم الاستسلام للتوتر، والتخلي عن أسباب القلق والثقة في النفس.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت منذ فترة عن موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025 في الموافق يوم السبت 14 يونيو 2025.

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