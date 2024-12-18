بث مباشر مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون بكأس الرابطة الإنجليزية 11 دقيقة (0-0)

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون ، ضمن منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للموسم الجاري 2024-2025، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء 18 ديسمبر الجاري.

بث مباشر مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

تأهل فريق ليفربول إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد فوزه على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور الـ 32، بينما صعد ساوثهامبتون لنفس الدور عقب تجاوزه عقبة ستوك سيتي.

بث مباشر ماتش ليفربول ضد ساوثهامبتون بكأس الرابطة الإنجليزية

مشاهدة مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون بكأس الرابطة الإنجليزية لحظة بلحظة

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون، ضمن منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

تنطلق مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون بكأس الرابطة الإنجليزية، مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للموسم الجاري 2024-2025، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

د11.. التعادل يفرض نفسه علي نتيجة اللقاء

د1..انطلاق مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

بث مباشر مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

يمكنك مشاهدة ليفربول ضد ساوثهامبتون، ضمن منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للموسم الجاري 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 2.

ليفربول

تشكيل ليفربول المتوقع ضد ساوثهامبتون

يرصد الموجز تشكيل ليفربول المتوقع ضد ساوثهامبتون والذي يضم العناصر الأتية:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوانساه، جو جوميز، تسيميكاس.

خط الوسط: واتارو إندو، مورتون، كييزا.

خط الهجوم: هارفي إليوت، جاكبو، نونيز.

تشكيل ساوثهامبتون المتوقع ضد ليفربول

حراسة المرمى: أليكس مكارثي.

خط الدفاع: ووكر بيترز - تايلورد بيليس - جان يدناريك - جاك ستيفنس.

خط الوسط: جو أريبو - فلين داونز - سمولبون.

خط الهجوم: رايان فرايزر - أرمسترونج - ديفيد بروكس.

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