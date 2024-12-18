يرغب مشجعو كرة القدم بمختلف الأنحاء، في معرفة موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية اليوم بتوقيت القاهرة.

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول استعداداته لخوض المواجهة التي تنتظره أمام ساوثهامبتون في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

ويتواجه فريق ليفربول مع منافسه ساوثهامبتون، ضمن منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية بهذا الموسم 2024-2025.

ويرصد لكم الموجز فيما يلي، موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية بتوقيت القاهرة والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون بتوقيت القاهرة

وتقام مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، على ملعب ساينت ماري.

وتقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وعند الساعة الثانية عشر في أبوظبي.

فريق ليفربول بقيادة مدربه أرني سلوت، يخوض هذا اللقاء باحثًا عن الفوز والتأهل إلى الدور المقبل من بطولة كأس الرابطة، وهذا ما يستهدفه فريق ساوثهامبتون أيضًا.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون بتوقيت القاهرة

مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم

ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

معلق مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

وتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون اليوم، علي محمد علي، عبر قناة beIN Sports .

تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون على هذا النحو:

في حراسة المرمى: كيليهر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

تجدر الإشارة إلى أن، ليفربول قد تأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة بعد انتصاره على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور 32، بينما صعد ساوثهامبتون لنفس الدور على حساب ستوك سيتي.

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