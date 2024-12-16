رقم قياسي جديد منتظر لـ محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

بات الدولي المصري محمد صلاح على مقربة من تحقيق إنجاز جديد مع فريقه ليفربول الإنجليزي هذا الموسم بعد سلسلة من تحطيم الأرقام القياسية في الفترة الماضية.

وشارك محمد صلاح في تعادل ليفربول خلال الجولة الماضية أمام منافسه نادي فولهام بهدفين لمثلهما خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب "أنفيلد" ضمن فعاليات الأسبوع الـ17 من المسابقة.

وصنع محمد صلاح الهدف الأول لصالح نادي ليفربول الذي أحرزه الدولي الهولندي جاكبو من ضربة رأسية رائعة.

محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد مع ليفربول

وأصبح محمد صلاح قريبًا بقوة من الانضمام لقائمة أكثر عشرة لاعبين صناعة للأهداف فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" عبر التاريخ.

محمد صلاح- ليفربول

ورفع الدولي المصري محمد صلاح رصيده إلى 78 تمريرة حاسمه في مشواره ببطولة الدوري الإنجليزي ليتواجد في المركز الحادي عشر بالقائمة على بعد تمريرتين فقط لمعادلة النجم الإنجليزى السابق ديفيد بيكهام ودخول قائمة أفضل 10 صناع أهداف فى تاريخ البريميرليج.

وجاءت قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف فى الدوري الإنجليزي كالتالي:

ريان جيجز – 162 تمريرة حاسمة.

كيفين دي بروين – 114 تمريرة حاسمة.

سيسك فابريجاس – 111 تمريرة حاسمة.

واين روني – 103 تمريرة حاسمة.

فرانك لامبارد - 102 تمريرة حاسمة.

دينيس بيركامب – 94 تمريرة حاسمة.

ديفيد سيلفا – 93 تمريرة حاسمة.

ستيفن جيرارد – 92 تمريرة حاسمة.

جيمس ميلنر - 89 تمريرة حاسمة.

ديفيد بيكهام – 80 تمريرة حاسمة.

محمد صلاح – 78 تمريرة حاسمة.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ومن جهة أخرى يستعد فريق ليفربول للمواجهة المرتقبة أمام نظيره نادي ساوثهامبتون ضمن فعاليات كأس الرابطة الإنجليزية يوم 18 ديسمبر الجاري.

وستنطلق مواجهة نادي ليفربول أمام ساوثهامبتون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2024/2025

يرصد " الموجز" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الأن

1- نادي ليفربول - 36 نقطة

2. تشيلسي، 34 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4- نوتينجهام، 28 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

6. أستون فيلا، 25 نقطة.

7. برايتون، 24 نقطة.

8. بورنموث، 24 نقطة.

9. فولهام، 24 نقطة.

10. توتنهام 23 نقطة

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 18 نقطة.

15.كريستال بالاس، 16 نقطة.

16. إيفرتون، 15 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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