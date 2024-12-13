محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي ويحبط رونالدو

اختير النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر نوفمبر 2024، بعد أداء مميز ساهم في تحقيق فريقه ليفربول لثلاث انتصارات متتالية.

خلال الشهر الماضي، ساهم محمد صلاح في خمسة من أهداف ليفربول السبعة، حيث سجل أربعة أهداف وصنع هدفًا، مما ساعد "الريدز" على الحفاظ على صدارة الدوري.

سجل محمد صلاح هدف الفوز في المباراة التي انتهت 2-1 أمام برايتون، ولعب دورًا محوريًا في الفوز 2-0 على أستون فيلا بتمريرتين حاسمتين.

و تألق محمد صلاح في مباراة ساوثهامبتون، حيث سجل هدف التعادل ثم هدف الفوز في الشوط الثاني ليقود فريقه للفوز 3-2.

محمد صلاح يواصل التألق مع ليفربول ويعادل رقم رونالدو

ويعتبر محمد صلاح هو هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في نوفمبر، حيث وصل إلى 13 هدفًا هذا الموسم، متساويًا مع إيرلينغ هالاند في سباق الحذاء الذهبي.

إضافة إلى ذلك، قدم 21 هدفًا وصناعة هذا الموسم، مما يجعله متصدرًا بفارق أربعة أهداف عن أقرب منافسيه كول بالمر.

بهذا، يحقق محمد صلاح جائزة لاعب الشهر للمرة السادسة، معادلًا الرقم القياسي الذي حققه أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد وكريستيانو رونالدو.

محمد صلاح- ليفربول

وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها محمد صلاح بالجائزة منذ أكتوبر 2023، ليكون على بُعد هدف واحد من معادلة الرقم القياسي الذي يحمله هاري كين وسيرجيو أجويرو، اللذان فازا بالجائزة سبع مرات

ويستعد محمد صلاح للمشاركة مع نادي ليفربول بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت خلال المواجهة المقبلة ضد فولهام في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وستنطلق مواجهة ليفربول أمام فريق فولهام ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب " أنفيلد" في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.



ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2024/2025

ويعرض " الموجز" ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي على النحو التالي:



1- نادي ليفربول - 35 نقطة

2. تشيلسي، 31 نقطة.

2. أرسنال ، 29 نقطة

4. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

5. نوتينجهام، 25 نقطة.

6. أستون فيلا، 25 نقطة.

7. برايتون، 24 نقطة.

8. بورنموث، 24 نقطة.

9. برينتفورد، 23 نقطة.

10. فولهام، 23 نقطة.

11. توتنهام، 20 نقطة.

12. نيوكاسل، 20 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 19 نقطة.

14. وست هام، 15 نقطة.

15. إيفرتون، 14 نقطة.

16. ليستر سيتي، 14 نقطة.

17.كريستال بالاس، 13 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 9 نقاط.

19. وولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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