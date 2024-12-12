حكم مباراة الأهلي وباتشوكا.. من مسيرة مليئة بالأزمات إلى كأس إنتركونتيننتال

تترقب جماهير كرة القدم وخاصة عشاق المارد الأحمر، مباراة الأهلي وباتشوكا، في مباراة كأس التحدي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس القارات للأندية "كأس إنتركونتيننتال 2024". التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وكان فريق الأهلي، أطاح بنظيره العين الإماراتي، بعدما فاز بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال، ليحصد كأس “بطل إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا”.

في المقابل، نجح باتشوكا، في تحقيق الفوز على بوتافوجو البرازيلي، بثلاثية تاريخية، بتوقيع هدف مارادوني للمغربي أسامة الإدريسي، ليحصد كأس “بطل الأمريكيتين”.

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قيادة المباراة للحكم الإيراني رضا فغاني، الذي سبق وأن أدار أربع مباريات في بطولة كأس العالم للأندية.

رضا فغاني - الحكم الإيراني

وسبق وأن تلقى الحكم الإيراني صاحب الجنسية الأسترالية، رضا فغاني، العديد من الانتقادات خلال مسيرته التحكيمية، وهم كالتالي:

مباراة منتخب مصر ونظيره التونسي في بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر عام 2021.

وكان المنتخب المصري قد خسر وقتها من نظيره التونسي بهدف دون رد، ليخرج بعدها البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر حينها، ليهاجم الحكم الإيراني.

وقال كروش، المدير الفني لمنتخب مصر سابقًا، في تصريحات عقب المباراة: "لا أريد أن أعلق على هذا الحكم، لأنني لا أريد أن أنهي مسيرتي هنا، الحكم دمّر فريقي نفسيًا بقراره في ركلة الجزاء التي رأى الجميع أنها غير صحيحة".

وتابع المدرب البرتغالي: “ يجب على الاتحاد الدولي ”فيفا" أن يختاروا الحكم المناسب".

لقاء المنتخب العراقي أمام منافسه الأردني، في بطولة كأس آسيا الأخيرة التي أُقيمت في قطر.

شهدت المباراة فوز منتخب الأردني على العراقي، بنتيجة 3-2، إلا أن الاتحاد العراقي تقدم بشكوى ضد الحكم رضا فغاني، بسبب طرد اللاعب أيمن حسين، الذي حصل على بطاقتين صفراوين.

وقام الاتحاد الآسيوي، باستبعاد الحكم الدولي رضا فغاني، بصورة مؤقتة لحين البت في الشكوى المقجمة من المنتخب العراقي.

وأصدر الاتحاد الآسيوي بيانًا رسميًا أكد فيه أن القرار جاء صحيحًا، حيث جاء البيان كالتالي: "تم توجيه الإنذار الأول للاعب في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، نتيجة (الاعتراض سواء بالكلام أو التصرف)، في حين تم توجيه الإنذار الثاني للاعب في الدقيقة 77 بسبب (تأخير استئناف اللعب بشكل مفرط)، وبالتالي تم توجيه البطاقة الحمراء للاعب منتخب العراق رقم 18 أيمن حسين، نتيجة ارتكاب مخالفة ثانية تستحق الإنذار".

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