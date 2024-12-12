كأس إنتركونتيننتال| لوائح الحسم والعقوبات قبل صراع الأهلي وباتشوكا

يستعد فريق الأهلي، لمواجهة باتشوكا المكسيكي، على استاد "974" في العاصمة القطرية "الدوحة"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس القارات للأندية "كأس إنتركونتيننتال 2024". التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، نظيره باتشوكا، يوم السبت المقبل 14 ديسمبر 2024، في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة كأس التحدي بعدما تفوق الأخير في مواجهة بوتافوجو البرازيلي في ديربي الأمريكتين.

ويترقب ريال مدريد، الفائز من مواجهة الأهلي وباتشوكا، في المباراة النهائية، التي تقام 18 من شهر ديسمبر الجاري على استاد لوسيل.

كأس وجوائز خاصة في بطولة إنتركونتيننتال 2024

تتنافس الأندية المشاركة، على 3 كؤوس، من ضمنها الكأس النهائية وهي إنتركونتيننتال، لذلك تلعب الأندية على 4 بطولات خلال 5 مباريات فقط.

ولا يمكن لأي فريق أن يفوز بأكثر من 3 كؤوس باستثناء بطل أوروبا الذي يلعب على كأس واحدة.

ويستطيع الأهلي أو باتشوكا التنافس على 3 بطولات من خلال المشاركة في إنتركونتيننتال، وفاز كل منهما بواحدة ويتأهل الفائز بكأس التحدي للمنافسة على الثالثة.

ويحصل الفائز في مباراة الأهلي وباتشوكا، على كأس البطولة بجانب ميدالية ذهبية، إضافة إلى جائزة خاصة يحصل عليها أفضل لاعب في المباراة.

كأس وجوائز خاصة في بطولة إنتركونتيننتال

كأس التحدي.. الحسم يمتد للأشواط الإضافية وركلات الترجيح

ووفقًا للائحة البطولة، أن في حالة التعادل، يتجه الفريقان إلى أشواط إضافية مدتها 30 دقيقة، مقسمة على فترتين ولن يكون هناك راحة بعد الـ15 دقيقة الأولى.

وإذا استمر التعادل يلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، من أجل تحديد الفائز بكأس التحدي والذي سيتأهل إلى لعب نهائي إنتركونتيننتال.

الحسم يمتد للأشواط الإضافية وركلات الترجيح

إلغاء البطاقات الصفراء وتطبيق الإيقاف

يتم إلغاء البطاقات الصفراء الخاصة بكافة اللاعبين بعد المباراة الثالثة (ديربي الأمريكتين)، بحيث يدخل كل لاعب في الأهلي وباتشوكا إلى مباراة كأس التحدي بدون أي بطاقة صفراء.

وإذا تعرض اللاعب أو المسؤول للإيقاف في حال الطرد ببطاقة حمراء مباشرة أو لأي سبب آخر، وتنفذ العقوبة في أول مباراة رسمية للفريق أو اللاعب بعد كأس إنتركونتيننتال، إذا لم يكن بالإمكان تطبيقها خلال البطولة نفسها.

إلغاء البطاقات الصفراء وتطبيق الإيقاف

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