دور المجموعات في دوري الأبطال.. ريال مدريد على أعتاب التأهل أو الوداع

يواجه ريال مدريد، تحديات صعبة على الصعيد الأوروبي، خاصة أن استمراره في بطولته المفضلة دوري الأبطال مرهونًا بما سيحققه في مبارياته المتبقية في دور المجموعات. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وفشل ريال مدريد في تحقيق العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا، حيث أهدر الفريق الملكي 9 نقاط، خلال 6 جولات، لذا فرص تأهله المباشر باتت ممكنة إلى حد ما، حيث يبتعد بفارق 3 نقاط عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثامن.

ريال مدريد

ومع تغيير شكل المسابقة وزيادة عدد الفرق، يواجه ريال مدريد 8 منافسين، خلال 8 مباريات، في مرحلة دور المجموعات لـ دوري أبطالأوروبا، وهم كالتالي:

على أرضه “ملعب سانتياجو برنابيو”، ( بشتوتجارت - بوروسيا دورتموند - ميلان - ريد بول سالزبورج).

بشتوتجارت - بوروسيا دورتموند - ميلان - ريد بول سالزبورج). خارج أرضه، (بليل - ليفربول - أتالانتا - ستاد بريست)

ويتبقى لفريق ريال مدريد مباراتين فقط في دور المجموعات أمام كل من ريد بول سالزبورج وستاد بريست، وسوف يصعد الميرنجي بشكل مباشر إلى دور ثمن النهائي من ضمن المراكز الثمانية الأولى، في حال تمكن من تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين.

وفي حال فوزه في مباراة واحدة فقط، فسوف يخوض مباريات الملحق وبالتالي يحافظ على حظوظه في التأهل لمواصلة مشواره نحو لقب جديد في دوري أبطال أوروبا.

نتائج ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

الجولة الأولى: (ريال مدريد - شتوتجارت) الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - النتيجة (1-3) - الملعب سانتياجو برنابيو.

الجولة الثانية: (ليل - ريال مدريد) الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - النتيجة (0-1) - الملعب بيار موروا.

الجولة الثالثة: (ريال مدريد - بوروسيا دورتموند) الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - النتيجة (2-5) - الملعب سانتياجو برنابيو.

الجولة الرابعة: (ريال مدريد - ميلان) الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - النتيجة (3-1) - الملعب سانتياجو برنابيو.

الجولة الخامسة: (ليفربول - ريال مدريد) الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - النتيجة (0-2) - الملعب آنفيلد.

الجولة السادسة: (أتالانتا - ريال مدريد) الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - النتيجة (3-2) - الملعب جيويس.

الجولة السابعة: (ريال مدريد - ريد بول سالزبورج) الأربعاء 22 يناير 2025 - الملعب سانتياجو برنابيو.

الجولة الثامنة: (ستاد بريست - ريال مدريد) الأربعاء 29 يناير 2025 - الملعب رودو رو.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

وجاء ترتيب دوري أبطال أوروبا كالتالي:

ليفربول - (المباريات: 6 - الأهداف: 13 - النقاط: 18) ليفركوزن - (المباريات: 6 - الأهداف: 12 - النقاط: 13) أستون فيلا - (المباريات: 6 - الأهداف: 9 - النقاط: 13) إنتر - (المباريات: 6 - الأهداف: 7 - النقاط: 13) بريست - (المباريات: 6 - الأهداف: 10 - النقاط: 13) برشلونة - (المباريات: 5 - الأهداف: 18 - النقاط: 12) دورتموند - (المباريات: 5 - الأهداف: 16 - النقاط: 12) بايرن ميونيخ - (المباريات: 6 - الأهداف: 17 - النقاط: 12) أتلانتا - (المباريات: 6 - الأهداف: 13 - النقاط: 11) آرسنال - (المباريات: 5 - الأهداف: 8 - النقاط: 10) موناكو - (المباريات: 5 - الأهداف: 12 - النقاط: 10) سبورتنج - (المباريات: 6 - الأهداف: 11 - النقاط: 10) ليل - (المباريات: 5 - الأهداف: 7 - النقاط: 10) كلوب بروج - (المباريات: 6 - الأهداف: 6 - النقاط: 10) بنفيكا - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 9) أتليتكو مدريد - (المباريات: 5 - الأهداف: 11 - النقاط: 9) ميلان - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 9) ريال مدريد - (المباريات: 6 - الأهداف: 12 - النقاط: 9) سيلتيك - (المباريات: 6 - الأهداف: 10 - النقاط: 9) مانشستر سيتي - (المباريات: 5 - الأهداف: 13 - النقاط: 8) آيندهوفن - (المباريات: 6 - الأهداف: 10 - النقاط: 8) يوفنتوس - (المباريات: 5 - الأهداف: 7 - النقاط: 8) دينامو زغرب - (المباريات: 6 - الأهداف: 10 - النقاط: 8) باريس سان جيرمان - (المباريات: 6 - الأهداف: 6 - النقاط: 7) فينورد - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 7) شتوتجارت - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 4) شاختار - (المباريات: 6 - الأهداف: 5 - النقاط: 4) سبارتا براغ - (المباريات: 5 - الأهداف: 5 - النقاط: 4) ستورم غراتس - (المباريات: 5 - الأهداف: 2 - النقاط: 3) جيرونا - (المباريات: 6 - الأهداف: 4 - النقاط: 3) النجم الأحمر - (المباريات: 5 - الأهداف: 9 - النقاط: 3) ريد بول سالزبورغ - (المباريات: 6 - الأهداف: 3 - النقاط: 3) بولونيا - (المباريات: 5 - الأهداف: 1 - النقاط: 1) لايبزيغ - (المباريات: 6 - الأهداف: 6 - النقاط: 0) سلوفان براتيسلافا - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 0) يانج بويز - (المباريات: 5 - الأهداف: 2 - النقاط: 0)

اقرأ أيضًا:

سيطرة يوفنتوس على مانشستر سيتي.. تاريخ من الهيمنة في أوروبا

مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ودورتموند في دوري الأبطال.. تفاصيل